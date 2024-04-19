Ezgi Mola haberlere böyle isyan etti. '60 günde 20 kilo verdi' denilmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Ezgi Mola haberlere böyle isyan etti. '60 günde 20 kilo verdi' denilmişti
Ezgi Mola'nın 60 gün içinde 20 kilo kaybettiği söylentileri ortaya atıldı. Mola, bu haberlere sert çıktı.

Ezgi Mola, işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs 2023'te gerçekleşen mütevazı bir törenle evlendi.

Mola, 23 Kasım 2023'te oğlu Can'ı kucağına aldı.

Anneliğin keyfini sürdüğü bu günlerde, Mola'nın 60 gün içerisinde 20 kilo verdiği öne sürüldü.

Oyuncu, kendisi hakkında çıkan bu haberlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

“KİLO VERMEK ZORUNDA DEĞİLİM”

Ezgi Mola şu ifadeleri kullandı:

“Böyle gerzek bir haber var. Bendeki tartıya göre +14'üm. Yiyesim vardı, yedim. Yeter der sıkılırsam -18 olur ama bu haber yalan. Doğum yapıp koştur koştur kilo verme derdine düşemem. Siz de düşmeyin gereksiz işler.”

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