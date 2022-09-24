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Fadik Sevin Atasoy yabancı sevgilisiyle yakalandı. Ne yapacağını şaşırıp büfeye girdi

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, yurt dışından gelen erkek arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir anda basın mensuplarını karşısında görünce ne yapacağını şaşıran Atasoy 'aşk' sorularından kaçmak için çözümü yakınlarda bulunan bir büfeye girmekte buldu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 12:36
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Fadik Sevin Atasoy’un panik anları. Gizemli arkadaşıyla görüntülenince ne yapacağını şaşırdı

Fadik Sevin Atasoy yabancı sevgilisiyle yakalandı. Ne yapacağını şaşırıp büfeye girdi
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'Kardeşlerim' dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy, önceki gün Nişantaşı'nda gizemli yabancı erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı. 

PANİK YAPTI BÜFEYE KAÇTI 

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre önceki gün Nişantaşı'nda koluna girdiği sarışın arkadaşıyla sürekli İngilizce konuşup, bir şeyler anlatan Fadik Sevin Atasoy, görüntülendiklerini fark edince ne yapacağını şaşırıp, panikledi. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının hakkında bilgi almak istediği yabancı arkadaşıyla yakınlardaki bir büfeye girdi.

Erkek arkadaşının kim olduğunu ve ilişki durumları hakkında bilgi vermek istemeyen 47 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin ısrarlı sorularını, eliyle ağzına fermuar işareti yaparak yanıtsız bıraktı.

“EVLENMEYİ ÖMÜR BOYU DÜŞÜNMÜYORUM”

Atasoy, "Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Nikâh masasına oturmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evlenmeyi ömür boyu düşünmüyorum. Sevgiye ve sadakate inanıyorum ama enstitülere inanmıyorum" yanıtını vermişti.
 

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