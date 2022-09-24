Fadik Sevin Atasoy yabancı sevgilisiyle yakalandı. Ne yapacağını şaşırıp büfeye girdi

'Kardeşlerim' dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy, önceki gün Nişantaşı'nda gizemli yabancı erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı.

PANİK YAPTI BÜFEYE KAÇTI

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre önceki gün Nişantaşı'nda koluna girdiği sarışın arkadaşıyla sürekli İngilizce konuşup, bir şeyler anlatan Fadik Sevin Atasoy, görüntülendiklerini fark edince ne yapacağını şaşırıp, panikledi. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının hakkında bilgi almak istediği yabancı arkadaşıyla yakınlardaki bir büfeye girdi.

Erkek arkadaşının kim olduğunu ve ilişki durumları hakkında bilgi vermek istemeyen 47 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin ısrarlı sorularını, eliyle ağzına fermuar işareti yaparak yanıtsız bıraktı.

“EVLENMEYİ ÖMÜR BOYU DÜŞÜNMÜYORUM”

Atasoy, "Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Nikâh masasına oturmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evlenmeyi ömür boyu düşünmüyorum. Sevgiye ve sadakate inanıyorum ama enstitülere inanmıyorum" yanıtını vermişti.

