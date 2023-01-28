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Fadik Sevin Atasoy’dan samimi itiraf. “Kenan Doğulu bursuyla okudum”

'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan Fadik Sevin Atasoy, Amerika'daki kariyerini anlatırken, “Kenan Doğulu'nun bursuyla okudum” dedi. 

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 17:03
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Fadik Sevin Atasoy: Kenan Doğulu bursuyla okudum

Fadik Sevin Atasoy’dan samimi itiraf. “Kenan Doğulu bursuyla okudum”
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NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci, oyuncu Fadik Sevin Atasoy'u konuk etti. Atasoy, Amerika'daki oyunculuk yaşamını anlatırken "Kenan Doğulu’nun bursuyla okudum" dedi. 

Babası Sönmez Atasoy'un ölümünden bir süre sonra Amerika'ya yerleşen Fadik Sevin Atasoy, "New York'da babamla birlikte Amerika macerası başladı. Sonra babam Türkiye'ye geri döndü, ben orada Los Angeles'da Michelle Danner'dan oyunculuk bursu kazandım. Onun sınava benzer bir şeyi vardı, isim öğrenmeden, ne yaptığını öğrenmeden çıkıp karşısında oynuyorsun. Sen kimsin, kal, ben sana bursunu veriyorum dedi. Ama kalacak yer yok, arabam yok." dedi. 

“BANA KONUK ODASINI VERDİLER”

Atasoy şöyle devam etti:

“Türkiye'ye döneceğim diye düşünürken Kenan Doğulu sağ olsun, Kenan Doğulu bursuyla okudum. Kenan dedi ki benim halam bizim evde, git seni evlat edinsinler. Gittim, kuzenleri falan, bana konuk odasını verdiler. Ben orada kalarak okulu bitirdim." 

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