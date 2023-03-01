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Fahiş kira artışları için soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan yıkım farklı kentlerde kira fiyatlarını da etkiledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremler sonrasında kiralarda yaşanan yüksek artış hakkında cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturmalar başlatıldığını açıkladı. 

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 12:37
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Fahiş kira artışları için soruşturma başlatıldı

Fahiş kira artışları için soruşturma başlatıldı
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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 il yıkım ile karşılaştı. Depremlerde 45 bin 89 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda yurttaş evsiz kaldı. Depremzedelerin ev arayışı sürerken Türkiye'ni farklı kentlerinde ev kiralarında yüksek artış meydana gelmesi dikkat çekti.

Adalet Bakanı Bozdağ, kamuoyunda da tartışılan fahiş kira artışları hakkında açıklama yaptı.  Bakan Bozdağ, "Vatandaşlarımızın şikayetiyle pek çok Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir" ifadelerini kullandı. (AA)

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