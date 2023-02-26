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Depremden sonra ‘hayalet kente’ dönen Hatay’da geriye binalardaki  ‘kiralık’ ilanları kaldı

Deprem felaketinde en fazla yıkımın meydana geldiği Hatay’da geriye ağır hasarlı binalarda asılı ‘kiralık’ ve ‘satılık’ ilanları kaldı

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 16:04
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Depremden sonra ‘hayalet kente’ dönen Hatay’da geriye binalardaki  ‘kiralık’ ilanları kaldı

Depremden sonra ‘hayalet kente’ dönen Hatay’da geriye binalardaki  ‘kiralık’ ilanları kaldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 Şubat’ta 3 dakika ara ile Hatay’da yaşanan iki deprem sonrası hasar gören binalara giriş yasaklandı; kent adeta hayalet şehre döndü.

Yasağa ve tehlikeye aldırmayan bazı depremzedelerin ise binalara girip, eşya almaya çalıştığı görüldü. Emniyet güçleri, bina önlerinde nöbet tutarak depremzedelere engel olmaya çalıştı.

Hayalet kente dönen Hatay’da depremzedeler ya şehir dışına ya da ekiplerce çadır ve konteynerlere yerleşti. Kent merkezindeki hasarlı ya da ağır hasarlı binalardan geriye ise ‘kiralık’ ya da ‘satılık’ yazıları kaldı. ‘Kiralık ofis’ yazılan bir dairenin depremde ağır hasar aldığı dikkati çekti.

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