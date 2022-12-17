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Ünlü isimlere Reklam Kurulun'dan 'Örtülü Reklam' cezası kesildi

Sosyal medyada aktif olan ve aralarında Gülben Ergen'den Gamze Erçel'e pek çok ismin de bulunduğu kullanıcılara 'örtülü reklam yaptığı' için ceza kesildi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 14:10
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Ünlü isimlere ve sosyal medya fenomenlerine yaptıkları reklam içeren paylaşımlar için 'Örtülü Reklam' cezası kesildi.

Ünlü isimlere Reklam Kurulun'dan 'Örtülü Reklam' cezası kesildi
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Reklam Kurulu, sosyal medyada reklam yaptığı ancak reklam yaptığını #işbirliği veya #reklam etiketi ile belirtmediği fark edilen ünlülere ceza kesti.

Sabah gazetesinin haberine göre, gelen şikayetleri inceleyen Reklam Kurulu, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in 'gamze_ercel' isimli Instagram hesabından yaptığı üç ayrı paylaşımda bir giyim markasının etiketlendiğini ancak herhangi bir reklam ibaresine yer verilmediğini tespit etti. 

Markaya ve ürünlerine yönlendirme yapılmak için Erçel'in örtülü reklam yaptığını tespit eden kurulun, Erçel'e 155 bin 712 lira ceza kestiği belirtildi.

GÜLBEN ERGEN DE CEZA ALDI

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'e de örtülü reklam yaptığı için ceza geldi. 'gulben123' isimli Instagram hesabı üzerinden cilt bakım ürünü tanıtımı yapan ve tanıtım ibaresini kullanmayan şarkıcının da markanın örtülü reklamını yaptığı aktarıldı. 

Reklam Kuruldan ceza alan diğer isimler arasında eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'nın da yer aldığı öğrenildi.

 

 

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