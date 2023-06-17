Faiz artınca ne olacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Haziran’da toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da onayı ile faizler artacak. Artık bu kaçınılmaz.

Burada iki soru var birincisi ne kadar artacak ikincisi ise artacak faiz oranı doları düşürecek mi?

Hepimiz biliyoruz ki, rasyonel politikalarda dolara karşı çekilecek tek politika faizdir.

Yani Merkez Bankası faiz silahını çekip dövize karşı ateş edecek.

Doları vurabilecek mi?

Evet!

Ancak bu vuruştan kimse doların düşüşünü beklemesin. Çünkü devasa bir kur korumalı hesap var ve orada 150 milyar dolar potansiyeli var. Yani siz doların düşmesine izin verirseniz bu para çözülür ve talep patlaması yaratır.

Zaten dolar kıtlığı var ve işte o zaman ciddi bir sorun yaşar.

Merkez Bankası’nın kasası 70 milyar dolar ekside.

Her ay 7-8 milyar dolar ticaret açığı olan bir ülkede siz dolarda düşüş bekleyemezsiniz.

Peki, faiz artışı dövizi nerede tutar?

Bence bu soruya yanıt daha önemli!

Doların 23-24 bandına çekileceğini daha önce de ifade etmiştim. Şu anda bu seviyeye geldi.

Faiz artışından sonra bu trend devam edecektir.

Merkez, kontrollü bir şekilde rezerv biriktirmeye çalışacak.

Bu nedenle Eylül ayına kadar kimse dolarda sert düşüş ya da yükseliş beklemesin.

Gelelim faize. Merkez ne yapacak?

Kimi kuruma göre yüzde 40’a çıkacak.

40 yıkıcı bir rakam ve buna kimse izin vermez. Şu an yüzde 8,5 olan gösterge faizi bana göre 8-10 puan arası bir artış mümkün.

Üstü olursa ne olur?

İşte onu düşünmek bile ürkütücü. Zamanında Türkiye faiz indirmeseydi ve makul bir seviyeye çekseydi bugün ne enflasyon ne de kur krizi yaşardık.

Sonuç olarak bir enkaz var ortada ve bu enkazın halen nasıl kalkacağını bilemiyoruz.

Yapılacak tek bir şey kısa vadede pozisyon almak.