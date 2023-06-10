Fakirler ölmesin!

Fakirler sakın ölmesin.

Onları korumak kollamak lazım. Çünkü dünya tefecilerinin onlara çok ihtiyacı var.

Fakirler daha çok çalışmalı ki, başta Londra ve Körfez olmak üzere tüm tefeciler kazansın.

Evet! Mehmet şimşek göreve başladı.

Allah kimseye büyük konuşturmasın. Erdoğan ve Nureddin Nebati Mehmet Şimşek’in arkasından o kadar konuştu ama sonuçta onu kurtarıcı olarak bu halkın karşısına çıkarttı.

Mehmet şimşek göreve başladı. ABD’den banka batırmakla suçlanan hanımefendiyi de Merkez Bankası Başkanı olarak atadılar.

Eyvah bu hanım bizim Merkez Bankası’nı batırır mı diye korkmayın. Çünkü bizim Merkez Bankası zaten batık.

Kasası 70 milyar dolar ekside.

Batırmaları için önce kasanın eksiyi kapatması lazım.

Gelelim can alıcı soruya:

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası’nın kasasını doldurabilecek mi?

Elbette doldurabilir!

Faizi basarsan tefeciler bir günde doldurur.

Şu anda Türkiye yurtdışından yaklaşık yüzde 9 ile borçlanıyor.

Bu tefeci faizi.

Körfez ve Londralı tefeciler doların değerini düşük buldular. Tıpkı Mısır’daki gibi. Mısır da kendi para birimini değersizleştirdi. Sonra para yağdı.

Bizde de Şimşek’in ilk talimatı doları bırakın oldu. Seçim öncesi 19.90 olan dolar hemen 24 lira sınırına geldi. Yani yabancı 10 gün önce Türkiye’ye 1 milyon dolar soktuğunda yaklaşık 20 milyon lira alacaktı TL olarak. Şimdi ise 24 milyon lira. Yüzde 20 daha fazla lira alacak. Bu para ile krizdeki Türk şirketlerini ve Türk hisselerini daha çok alacak.

85 milyonluk Türkiye’nin 75 milyonu asgari ücret ve yakın bir rakamda gelir elde ediyor.

Bu insanlar daha çok çok çalışacak. Çünkü Türkiye’de tefecilerin dönemi başlıyor.

Yabancı Türkiye’ye dolar sokmanın karşılığı olarak daha fazla şey istiyor.

Bank Of America Türk lirasına yatırım yapmanın şartlarını açıklamış:

- Dolar 25 liranın üzerine çıkmalı.

- TCBM faizi yüzde 40’ın üstüne çıkmalı.

- Sermaye kısıtlamaları kalkmalı

Bunun Türkçesi şu:

1 milyon dolarımla 25 milyon lira alırım. Yüzde 40 faizle 1 yılda 35 milyon TL olur. Kur 24 liraya gevşer. 35 milyon lira ile döner 24 liradan 1.46 milyon dolar alır giderim diyor.

Sonra bizde başta AKP yöneticileri olmak üzer, Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ı alkışlarız.

İyi ki geldiler ve bizi kurtardılar diye…

Hadi fakirler tefeciler için daha çok çalışmaya….

Coğrafya değil sandık kaderdir.

Doğduğun yer değil o sandığa attığın oy senin kaderindir.

Bunu sakın unutma!