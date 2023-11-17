Farah Zeynep Abdullah'ın ifadesi ortaya çıktı. Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanıyordu

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemede talimat yoluyla ifade verdi.

KAYNAK: DHA
Farah Zeynep Abdullah'ın ifadesi ortaya çıktı. Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanıyordu

Farah Zeynep Abdullah hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Farah Zeynep Abdullah, 'Hakaret' suçundan ifade verdi.

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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alınan ünlü oyuncu, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu söyledi.

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Musa Orhan ve İpek Er cinsel saldırı olayının büyük bir olay olduğunu söyleyen Abdullah, "Olayı okudum. Korkunçtu. Ben de iddianamede belirtilen paylaşımda bulundum. Amacım kesinlikle Musa Orhan'a hakaret etmek değildi. Yapılan haberlere tepkiydi" dedi.

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Savunmasına devam eden ünlü oyuncu hakaret kastının olmadığını belirterek, "Beraatımı talep ediyorum. Duruşmalardan vareste tutulma talebim vardır" diye konuştu. Farah Zeynep Abdullah'ın avukatı, müvekkilinin suç kastının olmadığını ifade ederek beraatını talep etti. Duruşma çıkışı Farah Zeynep Abdullah basın mensuplarının sorusu üzerine "Açıklama yapacak bir şey yok zaten. Duruşmam vardı. ifade vermiştim" diyen oyuncu daha sonra adliyeden ayrıldı.

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