Hande Ataizi Bihter setinde Farah Zeynep Abdullah'la gerilim yaşadığı iddiasına yanıt verdi

Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi Prime Video’da yıl sonunda yayınlanacak Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eseri “Aşk-ı Memnu”ndan uyarlanan “Bihter” filminde anne kıza hayat vermişti. Aynı zamanda projenin her aşamasında yer alan Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi‘nin sette ikilinin yıldızının barışmadığı öğrenilmişti.

Film henüz sete çıkmadan önce Ataizi “Ben Farah’ı gerçekten çok beğeniyorum. Hani en beğenilen oyuncular soruluyor ya; biraz iddialı olacak ama Farah diyebilirim. Daha yeni tanıştık. Arkadaşım da değil hani… Onunla karşılıklı oynamaktan keyif alacağım diye düşünüyorum” demişti.

Film bitiminin ardından ise yaşadığı gerilim sonrası Magazin News’e şu açıklamayı yaptı:

“Güzel çok güzel bir film yaptık, çok güzel bir dünya kurdu yönetmenlerimiz… Onun dışında zaten çok iyi bir yapımla çalışmanın konforunu yaşadık doğrusunu söylemek gerekirse… Onun için negatif şeyler söyleyip konuyu başka yere getirmenin bir anlamı yok. Herkes herkesi biliyor… Ne diyeyim ki, yorum yok… Güzel bir film yaptık. Tabii ki Camdaki Kız gibi bir ekibi bulmak çok zor… Biz hâlâ WhatsApp grubunda birbirimizle yazışmaya ve görüşmeye devam ediyoruz…”

