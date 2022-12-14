14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Paris caddelerinde kırmızı alarma geçildi. Fas taraftarına göz açtırmayacaklar

Paris caddelerinde kırmızı alarma geçildi. Fas taraftarına göz açtırmayacaklar

Fransa Fas maçına saatler kala Paris'te tansiyon yükseliyor. Olası gerginlik için 10 bin Fransız polisi adeta Paris caddelerinde seferber oldu.                      

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 10:57
Takip Et

10 bin polis Paris'te Fas taraftarını bekleyecek

Paris caddelerinde kırmızı alarma geçildi. Fas taraftarına göz açtırmayacaklar
+
Aa
-

Fransız hükümeti, bu gece Fransa-Fas Dünya Kupası yarı finali kutlamaları denetlemek için Paris ve bölgesinde 5 bini olmak üzere 10 bin polis memuru ve jandarmayı seferber edeceğini duyurdu.


Fransız İçişleri Bakanı, Champs-Elysées'in kapatılmayacağını belirterek, "10 bin polis ve jandarma seferber edilecek. Bazı yollar trafiğe kapatılacak. Taşkınlığa asla izin verilmeyecek" dedi.

Daha önce Fas taraftarı Portekiz galibiyetinin ardından Paris sokaklarında taşkınlık yapmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
1
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
2
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Elinde döviz olanlar dikkat: En kritik üç gün başlıyor
4
﻿Elinde döviz olanlar dikkat: En kritik üç gün başlıyor
﻿Elinde döviz olanlar dikkat: En kritik üç gün başlıyor
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
5
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
6
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
7
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿Uzmanı açıkladı. İşte kabızlığı bitirecek besinler
﻿Uzmanı açıkladı. İşte kabızlığı bitirecek besinler
﻿Uzmanı açıkladı. İşte kabızlığı bitirecek besinler
﻿Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Bakan Bigin bugünkü toplantıda yok
﻿Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Bakan Bigin bugünkü toplantıda yok
﻿Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Bakan Bigin bugünkü toplantıda yok
﻿Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
﻿Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
﻿Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
﻿Brent petrol yükselişte varil fiyatı 80 doları aştı
﻿Brent petrol yükselişte varil fiyatı 80 doları aştı
﻿Brent petrol yükselişte varil fiyatı 80 doları aştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.