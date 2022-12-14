Paris caddelerinde kırmızı alarma geçildi. Fas taraftarına göz açtırmayacaklar

Fransız hükümeti, bu gece Fransa-Fas Dünya Kupası yarı finali kutlamaları denetlemek için Paris ve bölgesinde 5 bini olmak üzere 10 bin polis memuru ve jandarmayı seferber edeceğini duyurdu.



Fransız İçişleri Bakanı, Champs-Elysées'in kapatılmayacağını belirterek, "10 bin polis ve jandarma seferber edilecek. Bazı yollar trafiğe kapatılacak. Taşkınlığa asla izin verilmeyecek" dedi.

Daha önce Fas taraftarı Portekiz galibiyetinin ardından Paris sokaklarında taşkınlık yapmıştı.