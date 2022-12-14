Ronaldo Real Madrid'de. İdmana bile çıktı

Ronaldo için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yıllık 200 milyon euroya anlaştığı iddia adiliyordu.

İspanyol basını bugün de çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Haberde yıldız futbolcunun Real Madrid spor merkezi Valdebebas'ta idman yaptığını yazıldı.

Haberde, 'Ronaldo kulüple olan iyi ilişkisi sayesinde formunu korumak için çalışıyor' denilse de Portekizli süper star için Los Galacticos'a geri döneceği iddiaları kuvvetlenmeye başladı.

BAŞKANDAN İZİN ALDI

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'le arkadaşlığı kuvvetli olan Cristiano Ronaldo'ya tesislerde antrenman yapması için özel izin verildiği konuşuluyor.