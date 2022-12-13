13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanyol basını Ronaldo'nun yeni takımını açıkladı

İspanyol basını Ronaldo'nun yeni takımını açıkladı

Zor günler geçiren Portekiz'in yıldız futbolcusu Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 15:28
Takip Et

Manchester United'dan kovulan Ronaldo İspanya'ya döndüyor

İspanyol basını Ronaldo'nun yeni takımını açıkladı
+
Aa
-

Yaptığı açıklamalar nedeniyle adeta Manchester United'dan kovulan Cristiano Ronaldo'nun yeni takımının neresi olacağı büyük merak konusu olmuştu. Adı Al-Nassr ile anılan yıldız oyuncunun yeni adresi herkesi ters köşe yaptı.

Eski takımı Real Madrid'e geri dönmeye hazırlanan Portekizli oyuncu hala üst düzeyde olduğunu kanıtlamak üzere...

Manchester United, 2022 Dünya Kupası öncesi yaptığı açıklamalar nedeniyle Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Adı Al Nassr ve Napoli ile anılan yıldız oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı herkes tarafından merak ediliyordu. İspanyol basınında yer alan habere göre ise Ronaldo'nun imzası artık an meselesi...

Dünya Kupası kampında sakatlanarak sahalardan uzak kalacağı açıklanan Benzema yerine bir forvet arayışına giren Real Madrid, bonservisi bulunmayan eski oyuncusu Ronaldo'yu gündemine aldı.

Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile masaya oturan İspanyol devi, yıldız oyuncuya 1 yılı opsiyonu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme önerdi. Ronaldo cephesi bu teklifi hemen kabul etti. 9 yıl Real Madrid forması giyen Portekizli oyuncu, 438 maçta 450 gol ve 131 asist kaydederek İspanyol devinin efsaneleri arasına girmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
2
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
3
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
4
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
5
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
6
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Eski eşi tarafından vurulan kadının hayati tehlikesi sürüyor
﻿Eski eşi tarafından vurulan kadının hayati tehlikesi sürüyor
﻿Eski eşi tarafından vurulan kadının hayati tehlikesi sürüyor
﻿AB’den Macaristan’a şok! Tam 6,3 milyar avro
﻿AB’den Macaristan’a şok! Tam 6,3 milyar avro
﻿AB’den Macaristan’a şok! Tam 6,3 milyar avro
﻿Kayıp balıkçıyı arama çalışması sürüyor
﻿Kayıp balıkçıyı arama çalışması sürüyor
﻿Kayıp balıkçıyı arama çalışması sürüyor
﻿ Sel felaketinin yaşandığı Antalya'ya bir uyarı daha geldi
﻿ Sel felaketinin yaşandığı Antalya'ya bir uyarı daha geldi
﻿ Sel felaketinin yaşandığı Antalya'ya bir uyarı daha geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.