İspanyol basını Ronaldo'nun yeni takımını açıkladı

Yaptığı açıklamalar nedeniyle adeta Manchester United'dan kovulan Cristiano Ronaldo'nun yeni takımının neresi olacağı büyük merak konusu olmuştu. Adı Al-Nassr ile anılan yıldız oyuncunun yeni adresi herkesi ters köşe yaptı.

Eski takımı Real Madrid'e geri dönmeye hazırlanan Portekizli oyuncu hala üst düzeyde olduğunu kanıtlamak üzere...

Manchester United, 2022 Dünya Kupası öncesi yaptığı açıklamalar nedeniyle Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Adı Al Nassr ve Napoli ile anılan yıldız oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı herkes tarafından merak ediliyordu. İspanyol basınında yer alan habere göre ise Ronaldo'nun imzası artık an meselesi...

Dünya Kupası kampında sakatlanarak sahalardan uzak kalacağı açıklanan Benzema yerine bir forvet arayışına giren Real Madrid, bonservisi bulunmayan eski oyuncusu Ronaldo'yu gündemine aldı.

Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile masaya oturan İspanyol devi, yıldız oyuncuya 1 yılı opsiyonu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme önerdi. Ronaldo cephesi bu teklifi hemen kabul etti. 9 yıl Real Madrid forması giyen Portekizli oyuncu, 438 maçta 450 gol ve 131 asist kaydederek İspanyol devinin efsaneleri arasına girmişti.