Sinan Oğan'ın kararını ne zaman açıklayacağı belli oldu. Fatih Altaylı açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisiyle görüşen Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya destek vereceğini pazartesi günü açıklayacağını söyledi...

Sinan Oğan'ın kararını ne zaman açıklayacağı belli oldu. Fatih Altaylı açıkladı

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranıyla, en fazla oyu alan üçüncü aday oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 28 Mayıs Pazar günü yapılmak üzere, ikinci tura taşındı.

Seçimde yüzde 5'lik oy oranına sahip olan Oğan'ın hangi son ikiye kalan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan hangisine destek çağırısı yapacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda Ata İttifakı paydaşlarından Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile, Sinan Özdağ ise Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

SİNAN OĞAN KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK

Gazeteci Fatih Altaylı ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Sinan Oğan ile görüştüğünü, hangi adaya destek vereceğini ise pazartesi günü açıklayacağını duyurdu.

Altaylı paylaşımında, "Az önce Sinan Oğan ile konuştuk. “İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız” dedi. Bunun dışında şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor" ifadelerini yazdı.

İşte o paylaşım:

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