Ümit Özdağ ile Sinan Oğan bir araya geldi

Atta İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile Ümit Özdağ bir araya geldi. Görüşmeden ilk fotoğraflar geldi.

Ümit Özdağ ile Sinan Oğan bir araya geldi

Seçimlerde ilk turda Cumhurbaşkanı seçilemedi. İkinci tur Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek.

ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 oranında oy aldığı düşünüldüğünde kritik bir hale geldi.

Dün Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de Sinan Oğan görüştü. Görüşmelerden fotoğraflar da geldi.

fwkepejwcacw70y.jpg

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile görüşmesine dair fotoğraflar paylaştı.

Son olarak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Sinan Oğan ile gündemi değerlendiriyoruz” dedi.

u.jpg

Fotoğrafa göre Özdağ ve Oğan’ın yüzlerinin güldüğü görüldü.

SİNAN OĞAN’IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Sinan Oğan’ın hangi ittifakı destekleyeceği ya da desteklemeyeceği merak konusu. Oğan’ın görüşmeler sonrası açıklama yapması bekleniyor.

fwkepejxgaiyice.jpg

fwkepekxsaeci7w.jpg

fwkepelwaaid3kc.jpg

İlgili Haberler
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı
Sinan Oğan'ın kararını ne zaman açıklayacağı belli oldu. Fatih Altaylı açıkladı
Ümit Özdağ ‘Sinan Oğan Erdoğan’ı destekleyecek’ iddialarına cevap verdi
İmamoğlu'ndan kritik Sinan Oğan açıklaması
Ümit Özdağ canlı yayında destek kararını nasıl vereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu’ndan Ümit Özdağ’a: Başkan bu alkış iyi galiba
Son Dakika - Ümit Özdağ yarın Kılıçdaroğlu ile görüşecek
Ümit Özdağ’dan canlı yayında gündem yaratacak sözler: Türkiye’nin Erdoğan’ı aşması gerek
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış. 'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığından feragat etmek konusunda bir dakika bile düşünmem' Siyaset
Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış. 'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığından feragat etmek konusunda bir dakika bile düşünmem'
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu Spor
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor Spor
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor
Tek katlı eve yıldırım düştü Yaşam
Tek katlı eve yıldırım düştü
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Yaşam
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması Spor
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması