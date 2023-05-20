Ümit Özdağ ile Sinan Oğan bir araya geldi

Seçimlerde ilk turda Cumhurbaşkanı seçilemedi. İkinci tur Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek.

ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 oranında oy aldığı düşünüldüğünde kritik bir hale geldi.

Dün Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de Sinan Oğan görüştü. Görüşmelerden fotoğraflar da geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile görüşmesine dair fotoğraflar paylaştı.

Son olarak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Sinan Oğan ile gündemi değerlendiriyoruz” dedi.

Fotoğrafa göre Özdağ ve Oğan’ın yüzlerinin güldüğü görüldü.

SİNAN OĞAN’IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Sinan Oğan’ın hangi ittifakı destekleyeceği ya da desteklemeyeceği merak konusu. Oğan’ın görüşmeler sonrası açıklama yapması bekleniyor.