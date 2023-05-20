Ümit Özdağ ‘Sinan Oğan Erdoğan’ı destekleyecek’ iddialarına cevap verdi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasıyla birlikte ilk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan Sinan Oğan'la her iki ittifak da görüşmeler yapmaya devam ediyor. Bu görüşmelerle ilgili olarak Sinan Oğan'ın ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceği yönündeki iddiaya Ümit Özdağ'dan açıklama geldi.

Ümit Özdağ ‘Sinan Oğan Erdoğan’ı destekleyecek’ iddialarına cevap verdi

Cumhurbaşkanı adaylarından Sinan Oğan ilk turda aldığı oy oranıyla seçimlerin ikinci tura kalmasına neden olurken, ittifak partilerinin adayları Sinan Oğan'la görüşmeler yapmaya devam ediyor.

Ata İttifakı adayının ikinci turda hangi ittifaka destek vereceği merak edilirken gazeteci Şaban Sevinç, Sinan Oğan'ın ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini iddia etmişti.

Sevinç yaptığı paylaşımda "Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan’ı destekleyecek. Ümit Özdağ, Zafer Partisi GİK toplantısında “Sinan beyle ayrı hareket edebiliriz ama diyaloğumuz sürecek” diyerek Özdağ’ın bu tavrını teyid etti" ifadelerine yer vermişti.

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Şaban Sevinç, yaptığı paylaşım sonrası Ümit Özdağ'ın kendisini aradığını ve "Sayın Sinan Oğan ile ayrışma olmadığını, temasların sürdüğünü, karar oluştuktan sonra kamuoyuna açıklama yapılacağını söyledi" açıklamasını yaptı.

GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA DA FATİH ALTAYLI'DAN GELDİ

Kısa bir süre önce Habertürk'le yollarını ayırdığını açıklayan gazeteci Fatih Altaylı da sosyal medya hesabından görüşmelere dair bir paylaşımda bulundu. Altaylı şunları yazdı:

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"Az önce Sinan Oğan ile konuştuk. “İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik.

Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız” dedi.

Bunun dışında şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor"

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