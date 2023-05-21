Sinan Oğan'dan 11 maddelik açıklama: Bizi izlemeye devam edin

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5.17 oy olan ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından seçim sonucunu değerlendirdiği bir paylaşım yaptı.

Seçimin ikinci tura kalmasını ve milliyetçi seçmen kitlesinin görülmesini sağladıklarını ileri süren Oğan, "HDP üzerinden oluşturulan “kilit parti” söylemlerinin" yıkıldığını ifade etti.

Oğan, 11 maddelik değerlendirmesinde şunları söyledi:

"TÜRK MİLLİYETÇİSİ SEÇMENİ YENİDEN SİYASETİN MERKEZİNE YERLEŞTİRDİK"

"Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;

Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,

HDP üzerinden oluşturulan “kilit parti” söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,

İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta “yedek” olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik,

"İKİNCİ TURUN ANA GÜNDEMİNİ DE BELİRLEME YETİSİNE SAHİP OLDUK"

Türkiye'de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı,

Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakta beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk,

"HDP VE HÜDA-PAR’IN TÜRK SİYASETİNİ ESİR ALMALARINA ENGEL OLDUK"

İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi “dikkate almak istemeyen”, “saymaya gerek görmeyen” siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük,

Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifakada da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk,

PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık,

HDP ve Hüda-Par’ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk,

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.

Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk.

Bizi izlemeye devam edin. #OAnGeliyor #Pazartesi"