Fatih Altaylı Cumhuriyetin 100. yılında skandala imza atan Ali Erbaş'a çok sert yüklendi "Mustafa Kemal Atatürk adı kirlenmemiş oldu"

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhuriyetin 100. yılında Cuma hutbesinde Atatürk'ün adını anmamasına sert tepki gösterdi.

Fatih Altaylı Cumhuriyetin 100. yılında skandala imza atan Ali Erbaş'a çok sert yüklendi "Mustafa Kemal Atatürk adı kirlenmemiş oldu"

Açtığı YouTube kanalı üzerinden, gündeme dair tespitleriyle dikkatleri üzerine çeken gazeteci Fatih Altaylı bu defa Cuma hutbesinde Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün adının anılmamasına tepki gösterdi.

Zaman zaman Ali Erbaş'ı eleştiren çıkışlarıyla dikkat çeken Fatih Altaylı "Mustafa Kemal Atatürk adı kirlenmemiş oldu" şeklinde çarpıcı bir ifade kullandığı paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Diyanet işleri başkanlık koltuğunun işgalcisinin Cumhuriyeti anarken kurucusunun adını anmaması bence çok iyi oldu.

Böylelikle Mustafa Kemal Atatürk adı kirlenmemiş oldu. O ağıza Atatürk adı girmemeliydi zaten.

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