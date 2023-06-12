İmamoğlu CHP Genel Başkanı olamazsa ne yapacak? Fatih Altaylı İmamoğlu’nun yol haritasını açıkladı

CHP Genel Başkanlığı koltuğu için ismi geçen İmamoğlu’nun atacağı adım merak konusu olurken Fatih Altaylı konuyla ilgili gözlemini kaleme aldı.

İmamoğlu CHP Genel Başkanı olamazsa ne yapacak? Fatih Altaylı İmamoğlu’nun yol haritasını açıkladı

Ana muhalefet partisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesi sonrası değişim rüzgarları eserken Fatih Altaylı’dan dikkat çeken bir yazı geldi.

Kendi sitesinde yer alan yazıda, Twitter hesabında yaptığı, "Dört isimden hangisini CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?" anketi hatırlatan Altaylı, şu bilgiyi verdi:

"Burada isimler 4 farklı anlayışı ve yaklaşımı temsil ediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu arasında seçim yapan 586 bin 336 kişinin yüzde 63'ü ‘Ekrem İmamoğlu’, yüzde 13'ü ‘Kemal Kılıçdaroğlu' dedi. Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu diyenler ise eşit olarak yüzde 12'şer oldu."

Altaylı, akabinde anketin sonuçlanması öncesi CHP içinde “değişim” çıkışı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuştuğunu dile getirerek şöyle devam etti:

“YENİ PARTİ KURMAYACAK"
"Ekrem Bey değişim konusunda daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu, fikrinin değişmediğini belirtti. Partideki hemen herkesle istişarelerde bulunduğunu, CHP’yi daha güçlü hale getirmek için ne yapılmalı konusunda herkesin bir arayış içinde olduğunu söyledi.

Ancak gördüğüm kadarı ile aceleci bir tavır almayı düşünmüyordu. Kırıp dökmeden, kimseyi incitmeden sürecin yürümesinden yana idi. Acelesi yoktu. CHP’nin genel başkanı olamayacağını anlarsa yeni bir parti kurmak gibi bir fikri ise hiç yoktu. Tabii bu benim izlenimim."

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