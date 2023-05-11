Fatih Portakal Maharrem İnce’nin çekilmesine manidar yorum yaptı

Muharrem İnce'nin 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala adaylıktan çekilmesi siyasetin gündemine oturdu.

Fatih Portakal Maharrem İnce’nin çekilmesine manidar yorum yaptı

Gazeteci Fatih Portakal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin muhalefeti işaret ederek "Bahaneleri kalmasın, yoksa suçu bize atacaklar" sözleriyle cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi hakkında, "Daha dün çekilmedim diyordu. İnandırıcı değilsiniz. Zamanlaması manidar ve kanımca açıklayamadığı bazı nedenleri var" dedi.

Muharrem İnce'nin 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala adaylıktan çekilmesi siyasetin gündemine oturdu.

Konuyla ilgili yorum yapan gazeteci Fatih Portakal, şunları kaydetti:

“Muharrem İnce seçime üç gün kala yarıştan çekildim diyor. Daha dün ise çekilmedim diyordu. Gerekçe olarak da “memleket meselesi, bahaneleri kalmasın” diyerek Kilıçdaroğlu’na yine içindeki öfkeyi dillendirip, dışa vuruyor. Muharrem bey bu hassasiyetiniz var ise bu çekilmeyi aylar öncesinden yapmalıydınız. İnandırıcı değilsiniz. Samimi hiç değilsiniz. Şimdi sandığa 72 saat kala yokum diyorsunuz. Tarih sizin adınıza tekerrüden ibaret, o gün de yüzüstü bırakmıştınız bugün de… Zamanlaması manidar ve kanımca açıklayamadığı bazı nedenleri var. Kendi adına hayırlı olsun ne diyeyim.”

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