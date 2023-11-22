Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu

Denizbank'ın Florya şubesi eski müdürü Seçil Erzan'ın, oluşturduğu FON sayesinde aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların bulunduğu 21 kişiyi toplam 44 milyon Dolar dolandırdığı iddia edilmişti.

Tutuklu sanık Seçil Erzan'ın davası görüymeye başlanırken, konuya ilgili gazeteci Fatih Altaylı'nın yatığı açıklamalar gündem yaratacak cinsten.

'AVUKATINI ERZAN İLE NİŞANLADI'

Fatih Terim'i hedef alan Fatih Altaylı, "Bu davada asıl unsur Fatih Terim iken bir anda ortalıkta görünmemeye başladı. Niye? Bu fon ilk ortaya çıktığında "Fatih Terim fonu" değil miydi? Seçil Erzan'la avukatını evlendirmeye kalkışan Fatih Terim değil miydi? Ben bunu aylar önce yazdım Terim'in avukatı Seçil Erzan'la nişanlandı" diye konuştu.

'DAMADI DA BU İŞTE VAR'

Fatih Altaylı şöyle devam etti: "Fatih Terim'e adalarda modalarda yemekler gezmeler ayarlamak, şimdi ise işin içinden çıktı. Damadı Volkan Bahçekapılı da bu işte var. Acayip bir durum var ortada. Fatih Terim buhar gibi kayboldu ortalıktan. Başka futbolcular konuşmaya başladı."