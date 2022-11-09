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  • Fatih Terim geri dönüyor. Pirlo ile görüştüğü toplantıda açıkladı: Aslan gibiyim

Fatih Terim geri dönüyor. Pirlo ile görüştüğü toplantıda açıkladı: Aslan gibiyim

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, davet ediliği etkinlikte konuştu İtalyanlar dinledi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 12:58
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Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo ile bir araya gelen Fatih Terim geri dönüş sinyali verdi

Fatih Terim geri dönüyor. Pirlo ile görüştüğü toplantıda açıkladı: Aslan gibiyim
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Fatih Terim, İtalya Konsolosluğu’nda Türk-İtalyan buluşmasına konuşmacı olarak katıldı.

Buluşmada Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo ile Anadolu Efes'in İtalyan basketbolcusu Achille Polonara da Terim'le bir arada yer aldı.

Toplantıda kariyeri hakkında da konuşan Terim, kitap yazdığını söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TRT Spor spikeri Veli Yiğit "Fatih Terim kitap yazıyor. Belgeselde olmayan birçok şey kitapta olacak. Ayrıca müze açılışı olacak. Fatih Terim'in kazandığı kupalar ve birçok şey, üst düzey müze olacak." dedi.

"TERİM'E TEKLİFLER VAR"

Yiğit "Fatih Terim çok şey anlattı. Birebir çok uzun konuştuk. Keyfi çok yerinde. İnanılmaz iyi gördüm. Hem fiziksel, hem mental. Hoca da "aslan gibiyim" dedi. İzlenimlerimi paylaşayım. Fatih Terim en az 5-6 yıl daha teknik direktörlük yapar. Teklifler de var” diye konuştu.

Sezon başında Fatih Karagümrük anlaşarak Türkiye'ye gelen Pirlo, futbolculuk yıllarında Fatih Terim'in öğrencisiydi. İtalyan teknik adam, Fatih Terim'in Milan'ı çalıştırdığı dönemler için "Tercümanı nedeniyle başarılı olamadı" demişti.

ADI ACUN'UN TAKIMIYLA ANILMIŞTI

Galatasaray'dan ayrılıktan sonra bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'in ismi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anıldı. Şota'nın ayrılığı sonrası İngiliz ekibinin listesinde olduğu iddia edilmişti.

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