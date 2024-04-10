MHP’den CHP’ye geçen belediye ‘Kasada para yok’ dedi ikramiyeleri ödeyemedi

CHP’nin sürpriz yaparak kazandığı şehirlerden Kastamonu’da Ramazan Bayramı öncesi ilginç bir gelişme yaşandı.

31 Mart’ta Belediye Başkanı seçilen Hasan Baltacı kasada yeterli para olmadığı için personelin maaşların tamamını, ikramiyelerin ise ancak bir kısmını ödeyebildiğini açıkladı.

Başkan Hasan Baltacı X hesabından şu açıklamayı paylaştı:

“KASADA MAAŞLARI BİLE ÖDEYECEK PARA KALMAMIŞ”

"Değerli hemşerilerim. 6 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz törenle görevi sizler adına teslim aldık. Dün belediyemizdeki ilk mesai günümüzde geldik gördük ki kasada maaşları ödeyecek para bile kalmamış. Personelimize bayram öncesi ikramiyeli brüt maaş olarak 84 milyon 941 bin 697 lira ödeme gerçekleştirmemiz gerekirken kasada sadece 52 milyon 977 bin liramız olduğu için personellerimizin maaşlarının tamamını, ikramiyelerinin ise bir kısmını ödedik. Bayram sonrası personellerimizin ikramiyelerinden kalan kısmını hemen ödeyeceğiz. Gereksiz tüm harcamalara son verecek, tüm kaynaklarımızı verimli kullanacak, mali disiplini sağlayacağız. Kamuoyunu şeffaflık anlayışımız gereği bundan sonra da bilgilendirmeye devam edeceğiz. Saygılarımla."

“DEVLETİN GELİRİ DÜŞTÜ, BELEDİYELERE AZ PARA GELDİ”

Baltacı’nın bu açıklamasına cevap önceki Belediye Başkanı MHP’li Rahmi Galip Vidinlioğlu’ndan geldi

.Vidinlioğlu ise sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:

Belediye Başkanımız Sayın Hasan Baltacı bugün Belediye bütçesi ile ilgili bir açıklama yapmıştır.

Belediyelerin ana gelirleri devletin vergi gelirleri oranında İller Bankası’ndan gelen paylardan oluşmaktadır. Görev süremiz içerisinde pandemi, sel ve deprem gibi olumsuzluklardan dolayı Devletin gelirleri düşmüş dolayısı ile Belediyelere düşen paylarda eksik olmuştur. Yani biz de görev süremiz boyunca bu durumları sıklıkla yaşadık. Bu nedenle Belediyemizin kasasında biriken bir miktar hiç olmamıştı ve yeterli gelmediği durumlarda takviyeler yaparak süreci yönetmiştik. Belediyemize ait borç durumunu da şeffaf şekilde hem basın toplantımızda hem de devir teslim programında açıklamıştık.

Bu ay İller Bankası gelirlerinin yüzde 21 oranında eksik yatacağı tarafımıza bildirilmiş olsada hesaba geçiş devir teslimden sonra olmuştur. Devletimizin gelirlerinin artması ile birlikte Belediyelere düşen payın artması ve hizmetlerde kullanılmasını diliyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.