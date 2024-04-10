Türk doktor Brezilya poposu isteyen The Sun muhabirinin nasıl ‘tezgah’ kurduğunu anlattı

Kaynak: Hürriyet
Türk doktor Brezilya poposu isteyen The Sun muhabirinin nasıl ‘tezgah’ kurduğunu anlattı
Kalça ameliyatı olma bahanesiyle hasta kılığında Türk doktora muayene olan ve ‘Otel odasında pantolonumu indirdi, izinsiz vücuduma dokundu’ iddiasında bulunan The Sun gazetesi muhabirine Türk doktor Serkan Süleyman Aslan’dan cevap geldi.

İngiliz The Sun gazetesi geçtiğimiz gün bir Türk doktorla ilgili gizli kameralı bir haber yayınladı.

Sağlık turizmi kapsamında Türkiye’den çeşitli hastanelere bağlı doktorlar, İngiltere’ye giderek otellerde hasta bilgilendirmesi ve tanıtım yapıyor.

The Sun gazetesi muhabiri bu toplantılardan birine katılarak, Türk doktor Serkan Süleyman Aslan’a Brezilya popusu yaptırmak istediğini söylüyor.

Gizli çekim yapan muhabir daha sonra gazetede muayene sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

The Sun muhabiri Türk doktorun, kendisinin izni olmadan pantolonunu indirdiğini, vücuduna dokunduğunu iddia ediyor.

Haberin ardından Türk doktor Serkan Süleyman Aslan Hürriyet’ten Ahmet Hakan’ı telefonla arayarak o gün yaşananları anlattı.

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İşte Aslan’ın cevabı:

“YANIMDA HEMŞİRE ASİSTANIM VAR”

Bizde randevu sistemi vardır. Yani sokaktan gelip de toplantıya katılamaz. Brezilya popo denilen bir talebi vardı. Yanımda hemşire asistanım var. İngilizce bildiğim halde hastayı tam, eksiksiz ve doğru bilgilendirmek için tercümanım var. Eldivenlerim var. Hastaya ne istediğini sordum. Talebinin tıbbi açıdan gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlayabilmek için de muayene ettim. Yani açık, şeffaf ve kurallara uygun bir iş bu.

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“İKİNCİ KADININ ÇANTASINDA KAMERA VARDI”

Yanında başka bir kadın vardı. İki kişi gelmişlerdi. Sanırım yanında gelen kadının çantasında kamera vardı. Türkiye’de sağlık turizmi diye bir portföy açıldı. Yaklaşık 5 milyar dolar getirisi var bu sektörün. İstanbul, Ankara ve İzmir’den hastaneler, bu alanda başarılı işler yapıyorlar. Bu dikkat çekiyor. Benim üzerimden Türkiye’nin bu alandaki başarısını engellemek için karalama yaptılar. Olan biten budur.

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