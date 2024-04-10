Putin’in planı deşifre oldu! Hangi Türk ülkesini işgal etmek istiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Putin’in planı deşifre oldu! Hangi Türk ülkesini işgal etmek istiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 ülkeyi topraklarına katmak istediğini iddia etti. Bu ülkelerden birinin Türk dünyasının en güçlü ülkelerinden biri olması dikkat çekti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi de ilgilendiren ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Ukraynalı siyasetçi Oleksiy Honcharenko, ABD merkezli bir düşünce kuruluşu olan Atlantic Council için bir yazı kaleme aldı. Honcharenko, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı genişletme amacı içerisinde olduğunu ileri sürdü.

KREMLİN 4 ÜLKEYİ DAHA TOPRAKLARINA KATMAK İSTİYOR

Ukraynalı siyasetçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok daha büyük bir savaş istediğini iddia ederken Moskova'nın 4 ülkeyi daha sınırları içerisinde katmayı planladığını iddia etti. Honcharenko, "Batı'nın Ukrayna'daki savaşta zayıflık göstermesi Rusya'yı tetikleyebilir. Batılı ülkeler Avrupa'nın doğu sınırında yaşanan jeopolitik felaketin farkında değil. Ukrayna bir an önce gereken desteği almazsa Putin'in bu savaşı kazanma şansı çok gerçekçi hale gelecek. Eğer Putin, Ukrayna'da kazanırsa daha da ileri gider" dedi.

Honcharenko, Rusya'nın tarihinde bünyesinde olan ülkeleri hedef alabileceğini söyledi. Ukraynalı siyasetçi dört ülkeyi işaret ederken bunlar arasında Türkiye ile komşu olan ve Türk turistlerin nüfus cüzdanlarıyla gidebildiği Gürcistan'ın da yer aldığı belirtildi. Honcharenko, "Bu ülkeler Moldova, Gürcistan, Belarus ve Kazakistan" dedi.

İlgili Haberler
Ahmet Çakar UEFA’nın Türkiye’de kimlere operasyon yapacağını açıkladı
İYİ Parti’de deprem üstüne deprem! İki başkan görevinden istifa etti
Metroda genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı! Sapık ‘hastayım’ diyerek kendini savundu
MHP’den CHP’ye geçen belediye ‘Kasada para yok’ dedi ikramiyeleri ödeyemedi
Son Haberler
Sürücülere bayram denetimi Gündem
Sürücülere bayram denetimi
Her gün 3500 kişi bu yüzden ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü korkunç virüsü açıkladı Sağlık
Her gün 3500 kişi bu yüzden ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü korkunç virüsü açıkladı
Diyarbakır’da gençler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı Yerel Haberler
Diyarbakır’da gençler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Taksim'deki Filistin gösterileri ülkeyi ikiye böldü. Neresinden patlayacağını bilmediğiniz süreçlere girmeyin Gündem
Taksim'deki Filistin gösterileri ülkeyi ikiye böldü. Neresinden patlayacağını bilmediğiniz süreçlere girmeyin
Peynir bidonunda uyuşturucu çıktı Gündem
Peynir bidonunda uyuşturucu çıktı
IMF’den gelişen ülke ekonomileri yorumu Ekonomi
IMF’den gelişen ülke ekonomileri yorumu
Ahmet Çakar UEFA’nın Türkiye’de kimlere operasyon yapacağını açıkladı Spor
Ahmet Çakar UEFA’nın Türkiye’de kimlere operasyon yapacağını açıkladı