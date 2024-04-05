Fatih Portakal ‘kulağıma geldi’ dedi, Üsküdar’da seçilen Sinem Dedetaş’la ilgili bombayı patlattı

Kaynak: Sözcü Tv
Fatih Portakal ‘kulağıma geldi’ dedi, Üsküdar’da seçilen Sinem Dedetaş’la ilgili bombayı patlattı
“Sinem Dedetaş atı aldı, Üsküdar’ı geçti” diyen Fatih Portakal, Üsküdar’ın yeni başkanıyla ilgili bomba bir kulis bilgisi paylaştı.

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber’de Üsküdar’ın çiçeği burnunda başkanıyla ilgili önemli bir kulis bilgisi paylaştı.

Portakal’ın iddiasına göre Sinem Dedetaş, önümüzdeki dönem İBB Başkanı Adayı olarak düşünülüyor. Ayrıca İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde beraber çalıştığı Mehmet Murat Çalık’ın da ilerleyen yıllarda adının sıkça anılacağı belirtiliyor.

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İşte Portakal’ın yayında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar:

Sinem Hanım için benim kulağıma gelen şey, Remzi’nin de kulağına gitmiş. Sizler haberi izlerken, biz de kendi aramızda konuşuyorduk.

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Geleceğin İBB Başkanı olarak lanse ediliyor ya da düşünülüyor. Ekrem İmamoğlu’nun da çok güvendiği bürokratlardandı. Bildiğim kadarıyla Şehir Hatları’ndaydı.

Beylikdüzü’nde Mehmet Murat Çalık’a da güveniyor. Bu iki isim önemli.

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