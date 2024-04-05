İYİ Parti’nin kazandığı belediye gitti! Seçimler iptal edildi

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İYİ Parti’nin kazandığı belediye gitti! Seçimler iptal edildi
İYİ Parti’nin 1 oy farkla kazandığı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi. İYİ Parti Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Hazim Turan 1 oy farkla kazanmıştı.

AKP yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor.

Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı.

AKP adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.

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