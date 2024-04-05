Sinan Oğan ‘imkânım buna yetti’ dedi: 6 milyonluk Mercedes’ten daha iyisini hak ediyorum. 'Plana sadık kal' demişti

Kaynak: İctimai TV
Sinan Oğan ‘imkânım buna yetti’ dedi: 6 milyonluk Mercedes’ten daha iyisini hak ediyorum. 'Plana sadık kal' demişti
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olduktan sonra 2. turda Erdoğan’ı destekleyerek muhalif kamuoyunun tepkisini çeken Sinan Oğan büyük malikanesinden sonra arabasından da bahsetti. Oğan, “Arabam Mercedes marka, 6 milyon lira alındı. Türkiye’de bu seviyeye gelmiş siyasetçinin normalde çok daha iyisinin olması lazım” ifadelerini kullandı.

Seçimden sonra satın aldığı arazilerle gündeme gelen Sinan Oğan, Azerbaycan televizyon kanalı İctimai Tv’nin Persona programında mal varlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“1 MİLYON DOLAR VERSELER YİNE DE VERMEM”

Malikanenin bahçesinde sohbet ettiği Azerbaycanlı gazetecinin, “Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi geldim, eve mi geldim?” sözlerine gülerek yanıt veren Oğan, “Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder” demişti.

ogan1.jpg

“FUTBOL, VOLEYBOL SAHASI VAR”

Oğan, ‘sadece aile dostlarını ve yakınlarını davet ettiğini’ söylediği malikane için, “Buraya 1 milyon dolar verseler vermem. Aşağısı da bizim birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası büyük bir yer. Geniş bir yer” diye konuşmuştu.

sinan-ogan3.jpg

“İMKANIM 6 MİLYONLUK MERCEDES’E YETTİ”

Oğan arabasıyla ilgili de konuştu. 6 milyonluk Mercedes’e sahip olduğunu söyleyen Sinan Oğan, “Türkiye’de bu seviyeye gelmiş siyasetçinin normalde çok daha iyisinin olması lazım. Benim imkanım buna yetti” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Ünlü gazeteci İsmail Saymaz tek tek saydı isim verdi! 3 bakan yavaş yavaş odasını topluyor
Böyle fanatiklik ne görüldü ne de duyuldu! Camide hem namaz kıldı, hem de maç izledi
Akit TV’de Erdoğan ve Bahçeli’ye bombardıman! Seçim sonuçlarını görünce patladı
Fatih Erbakan ‘seçimlerden 1 hafta önce satıldı’ dedi! İsrail’le ilgili olay belgeyi paylaştı
Fatih Portakal ‘kulağıma geldi’ dedi, Üsküdar’da seçilen Sinem Dedetaş’la ilgili bombayı patlattı
İYİ Parti’nin 8 kişilik özel toplantısında konuşulanlar sızdı! Meral Akşener’in kararı ne oldu?
Son Haberler
Yerel seçime günler kala Mehmet Şimşek Erdoğan’a ‘hayır’ demiş. Günün kulisi iktidara yakın gazeteden geldi Gündem
Yerel seçime günler kala Mehmet Şimşek Erdoğan’a ‘hayır’ demiş. Günün kulisi iktidara yakın gazeteden geldi
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi nehirde bulundu Gündem
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi nehirde bulundu
Yola çıkmadan önce hangi dualar okunur? Ayet Ve Sureler
Yola çıkmadan önce hangi dualar okunur?
TikTok'ta video çekerken evini yaktı. Yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı Gündem
TikTok'ta video çekerken evini yaktı. Yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı
Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı Yaşam
Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı