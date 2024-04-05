Sinan Oğan ‘imkânım buna yetti’ dedi: 6 milyonluk Mercedes’ten daha iyisini hak ediyorum. 'Plana sadık kal' demişti

Seçimden sonra satın aldığı arazilerle gündeme gelen Sinan Oğan, Azerbaycan televizyon kanalı İctimai Tv’nin Persona programında mal varlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“1 MİLYON DOLAR VERSELER YİNE DE VERMEM”

Malikanenin bahçesinde sohbet ettiği Azerbaycanlı gazetecinin, “Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi geldim, eve mi geldim?” sözlerine gülerek yanıt veren Oğan, “Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder” demişti.

“FUTBOL, VOLEYBOL SAHASI VAR”

Oğan, ‘sadece aile dostlarını ve yakınlarını davet ettiğini’ söylediği malikane için, “Buraya 1 milyon dolar verseler vermem. Aşağısı da bizim birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası büyük bir yer. Geniş bir yer” diye konuşmuştu.

“İMKANIM 6 MİLYONLUK MERCEDES’E YETTİ”

Oğan arabasıyla ilgili de konuştu. 6 milyonluk Mercedes’e sahip olduğunu söyleyen Sinan Oğan, “Türkiye’de bu seviyeye gelmiş siyasetçinin normalde çok daha iyisinin olması lazım. Benim imkanım buna yetti” ifadelerini kullandı.