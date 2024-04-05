Ünlü gazeteci İsmail Saymaz tek tek saydı isim verdi! 3 bakan yavaş yavaş odasını topluyor

Yerel seçimlerde AKP’nin CHP’nin gerisinde kalmasının yankıları sürüyor. Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV’de Can Coşkun’un sunduğu Gündem Masası programında gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulundu.

“ERDOĞAN 3 BAKANDAN MEMNUN DEĞİL”

Saymaz’a göre yerel seçimlerdeki başarısızlığın faturası 3 bakana kesildi. Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparaslan Bayraktar’ı görevden alacağını öne sürdü.

Saymaz 3 bakanın performansından Erdoğan’ın memnun olmadığını belirtti.