İYİ Parti’nin 8 kişilik özel toplantısında konuşulanlar sızdı! Meral Akşener’in kararı ne oldu?

31 Mart seçimlerinde büyük bir hezimete uğrayan İYİ Parti’de sular durulmuyor. Partide önemli görevlerde bulunan Bilge Yılmaz, Buğra Kavuncu ve Burak Akburak istifa etti.

8 KİŞİLİK ÖZEL TOPLANTI

İYİ Parti ile ilgili kulis bilgileri aktaran Gazeteci Aytunç Erkin, Genel Başkan Meral Akşener’in partideki 8 isimle özel bir toplantı yaptığını iddia etti.

İŞTE TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER

İYİ Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen bu dar toplantıya katılanların kim olduğu ortaya çıktı. Erkin’in Sözcü’deki “İYİ Parti’de sekiz kişilik dar toplantı” başlıklı yazısında toplantıya katılan isimlerin Alper Yılmaz, Şenol Sunat, Ünzile Yüksel, Musavvat Dervişoğlu, Metin Ergun, Koray Aydın, Cihan Paçacı, Oktay Vural olduğu öğrenildi.

AKŞENER KONUŞMADI

Toplantının en önemli gündem maddesi seçim sonuçlarına neden aranması... Meral Akşener’in toplantıda konuşmadığı, notlar aldığı ileri sürüldü.

BIRAKMA İHTİMALİ YÜZDE 49

Erkin’e göre bu toplantının ardından milletvekilleriyle de bir toplantı düzenlenecek. Partideki genel kanaat ise parti karar organlarının baştan sona yenilenmesi. Akşener’in 10 gün içinde karar vereceği iddia ediliyor.

Erkin’e göre Meral Akşener’in genel başkanlığı bırakma ihtimali 49, kalma ihtimali 51. Akşener’in böyle bir yenilgi beklemediği belirtiliyor.