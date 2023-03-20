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Fatih Portakal ve Muharrem İnce arasındaki gerilim yükseliyor: Yazışmalarınız elimde yalan söylüyorsunuz

Gazeteci Fatih Portakal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin kendisi hakkında söylediği sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek tepki gösterdi. Portakal, “Yalan söylüyorsunuz Muharrem Bey WhatsApp yazışmalarınız elimde.” dedi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 18:35
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Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye: Yazışmalarınız elimde yalan söylüyorsunuz

Fatih Portakal ve Muharrem İnce arasındaki gerilim yükseliyor: Yazışmalarınız elimde yalan söylüyorsunuz
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Muharrem İnce, geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Fatih Portakal ile aslında bir sorun yaşamadık. Bir konu ile ilgili aradı konuştuk. Sonra programına davet etti. Sosyal medyada yayın yaptığı bir program. Katılmayacağımı söyledim. Kızdı. ‘Her çağrıldığım programa konuk olmak zorunda mıyız’ dedim. Bir daha da konuşmadık" demişti.

"YALAN SÖYLÜYORSUNUZ MUHARREM BEY"

Fatih Portakal, YouTube kanalında yaptığı programda İnce'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Portakal şu ifadeleri kullandı:

"Külliyen yalan! Yalan söylüyorsunuz Muharrem Bey. Ben buna cevap vermeyecektim ama yani itham edildiğim için cevap veriyorum. WhatsApp yazışmalarınız elimde. Ben bunları göstermeyeceğim. Ama o WhatsApp yazışmalarını hem bir arkadaşıma okuttum hem de bir kez daha okudum."

"Ben size yazmadım bir kere, siz bana yazdınız o ankete ismimi neden koymadınız diye" devam eden Portakal, şöyle devam etti:

"Devamı geliyor, ben de sizi programa davet ettim. Dediniz ki 'Katılamam.' O zaman perşembe günü katılın dedim, 'Ben size katılmayacağım' dediniz. Neden katılmayacaksınız diye sordum, ondan sonrasını zaten yazmıyorum. Nazik bir dil."

"Kızmışım, bilmem neymiş, külliyen yalan! Bir daha böyle üstüme gelmeyin, o WhatsApp yazışmalarını gösteririm. İster katıl, ister katılma. Çok da umurumda!"

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