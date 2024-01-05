Seçil Erzan’ın şimdi de yeğeniyle konuşması ortaya çıktı. Fatih Terim’in ismi geçince her şeyi anlattı

Türkiye’nin son dönemde en çok konuştuğu ‘fon vurgunu’ davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bankacı Seçil Erzan’ın gözaltına alınmadan kısa bir süre önce kırdığı cep telefonundaki bilgiler, siber güvenlik uzmanı tarafından geri getirilerek raporlandı.

Bilirkişi raporu, davaya dahil edilmek üzere mahkemeye sunulurken, Seçil Erzan’ın davanın seyrini değiştirebilecek tüm kişilerle mesajlaşmalarında da önemli detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Siber güvenlik uzmanı tarafından hazırlanan raporda, Erzan’ın, yeğeni Tanın Yılmaz ile mesajlaşmaları da ortaya çıktı.

İkili arasında dikkat çeken ayrıntılar yer alırken, Tanın Yılmaz’ın “Fatih Terim’e yaranacağım diye sen ne yaptığının farkında mısın?” diye yazdığı, Seçil Erzan’ın ise, “Yaranmak için değil, onun parası” şeklinde cevap verdiği görüldü.

Seçil Erzan ve yeğeni arasında geçen para alışverişi hakkında çok konuşma yapıldığı dikkatleri çekti. İşte Seçil Erzan ve yeğeni arasında geçen mesajlardan bazıları;

‘BEN BUNLARI İHYA ETTİM’

Tanın Yılmaz: Hacı, bunlar parayı nereden buluyor ki, şunların hesap hareketlerine bakalım mı?

Seçil Erzan: Hacı ben bunları ihya ettim zamanında. Sinir oluyorum

Tanın Yılmaz: E tamam da ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar ki

Seçil Erzan: Aldılar bayağı, yüzde 50, neyse yazma

Tanın Yılmaz: Ye ye bitmedi, Bu şişkoların herhangi bir şeyi kalmadı ama değil mi? No4 nerede?

Seçil Erzan: No:4 de orda, Vermedim istiyorlar ya

Tanın Yılmaz: Daha var mı çıkacağın

Seçil Erzan: Hayır, Biz enayi miyiz bir defa koymuşlar ölene kadar bekle, Sinyor destek olmadan yapmak istemiyor zaten, Dünyaları aldılar, Sonra ben sorun yaşıyorum.

Tanın Yılmaz: Nasıl anlamadım? Bizim için dr mi problem çıkarıyor

Seçil Erzan: Hayır bizim için değil, Biz her zaman desteğiz bize yapmak istiyor zaten sadece.

Tanın Yılmaz: E zaten para koyduğu yok, bitti artık de, neden uzuyor konu peki. Hacı, 27 Ocak No:3’ün doğum günü, börtdey viiiiiiyk end yaptı onlar

Seçil Erzan: Bin defa dedim, Anlamıyorlar hacım

‘BÜTÜN BUNLARI CANDAŞ PLANLADI DEĞİL Mİ?’

Seçil Erzan ve yeğeni Tanın Yılmaz arasında Erzan’ın o dönem sevgilisi olan Candaş Gürol ile ilgili mesajlaşmalar da bilirkişi raporunda yer aldı. İkili arasında dikkatleri çeken diyalogda şu ifadeler kulanıldı;

Tanın Yılmaz: 150 dolar, Candaş’a mi veriyorsun İsviçre işini çözmesi için?

Seçil Erzan: O nerden çıktı?

Tanın Yılmaz: Anlamadığım, seninle görüşmek istemeyen birisi neden yardımcı olmak istiyor?

Seçil Erzan: Kendisi de yanacak

Tanın Yılmaz: Yok, ona bir şey olmaz, arkada başka hikayeler var

Seçil Erzan: Yemin ederim yok

Tanın Yılmaz: Bak bu işi bugün halletmezsen, ben pazartesi günü hem Selçuk hem Murat’a gidiyorum ve işin aslını onlardan öğrenmeden sen bana anlat

Seçil Erzan: Tanın benim hatırım yoksa annem için rica ediyorum Candaş’ı vs arama yardımcı da olmaz, Korkuyor benden dolayı onun da mesleğini alırlar, Tanın bugün halletmem gerekiyor

Tanın Yılmaz: Ya ona hiçbir şey olmaz, Candaş’ı neden arayayım ki? Ben olanları Murat ve Selçuk’tan dinleyeceğim

Seçil Erzan: Tamam ama her boku ben yedim kimsenin suçu yok

Tanın Yılmaz: Candaş’a bugüne kadar kaç para verdin Seçil, bütün bunları Candaş planladı dimi, Ben anlamam, benim, ailemin, oğlumun hesaplarını görmeye gidiyorum pazartesi, şu kod mudur nedir bana söyle, ikincisi, Murat’a söyle, sakın işe gitmemezlik yapmasın.

Seçil Erzan: Ben bugün bu işi çözeyim Tanın

Tanın Yılmaz: Seçil, bugüne kadar Candaş’a kaç para verdin? Futbolculardan topladıklarını bu herif mi yedi yoksa başkaları var mı? Ya da parayı yurt dışına mı çıkardınız?

Seçil Erzan: Sadece 100 bin dolar aldı

Tanın Yılmaz: Geç Allah aşkına

Seçil Erzan: Tanın inanmak istemiyorsun, Ben bu hale mi düşerdim öyle bir şey olsa

Tanın Yılmaz: Sadece bugün 150 dolar komisyon veriyorsun, kendine dürüst ol azıcık ya

Seçil Erzan: Vermiyorum Tanın

Tanın Yılmaz: 2 araba vb 100 bin dolar ile mi oldu? Bu 2,5 milyon da sizin yurtdışına çıkarttığınız paralardan

Seçil Erzan: Saçma şeyler olmaya başladı ben şu an özgürlüğümün derdine düştüm 100 bin usd aldı

Tanın Yılmaz: Sen masal anlatmaya devam et, söylediklerine kendin bile inanmıyorsun

Seçil Erzan: Sana paranın kaynağını çıkartırım

‘ORGANİZE ÇETE KURMUŞSUNUZ RESMEN’

Bilirkişi raporunun devamında ise Tanın Yılmaz ile Seçil Erzan arasında geçen konuşmalarda; Erzan’ın, kullanılan paranın Fatih Terim’in parası olduğunu söylediği mesajlar yer alıyor. İşte o konuşmalar;

Tanın Yılmaz: Eğer Candaş bugün bu işi halletmezse, baro ya onu şikayet eden ilk kişi ben olacağım, bu işi organize eden o hayvan

Seçil Erzan: Kuran çarpsın değil

Tanın Yılmaz: 150 bin nerede şimdi?

Seçil Erzan: Sabahki 150 bin in 100 binini Ali aldı sabah…

Seçil Erzan: 50’yi de şimdi Nilgün yenge aldı bankaya götürdü, Hocaya yatırılacak yardımcısına

Tanın Yılmaz: Fatih Terim’e yaranacağım diye sen ne yaptığının farkında mısın?

Seçil Erzan: Yaranmak için değil, onun parası

Tanın Yılmaz: Madem öyle, bana ipotek kaldırma yazısını akşam 17 ye kadar gönder

Seçil Erzan: Ardaya 50 bin daha kaldı

Tanın Yılmaz: Organize çete kurmuşsunuz resmen,

Seçil Erzan: Tanın ben herkese borçluyum kimsenin suçu yok tek gerçek bu herkes mağdur

Tanın Yılmaz: Geç sen onu da, neyse bu işin için de kimler var ben bulacağım, benim şüphem Selçuk ve murat da bu işin için de

Seçil Erzan: Yok Tertemiz çocuklar

Tanın Yılmaz: Bak orada bambaşka konular ortaya çıkmadan, sana son kez soruyorum, bu işin ana aktörü kim onları anlat, sen sadece para trafiğini yönetiyorsun

Seçil Erzan: Tanın kimsem yok benim

Tanın Yılmaz: Yoksa günah benden gitti, ben kendim buluyorum sonucu, Peki, ben daha fazla bir şey yazmayacağım, pazartesi günü oradayım,

Şeklinde Erzan ve yeğeni Tanın Yılmaz arasında konuşmalar geçtiği bilirkişi raporunda yer aldı.