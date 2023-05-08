Fatih Terim Fonu'nun kahramanı Seçil Erzan'ın ifadesini Şerafettin Tilki ele geçirdi. Terim sabaha kadar toplantı yapmış

Şerafettin Tilki, Fatih Terim'in sabaha kadar kiminle toplantı yaptığını açıkladı. Terim Fonu'ndaki Mehmet Ağar ve Erdoğan Bayraktar detayını da ortaya çıkardı.

Fatih Terim Fonu'nun kahramanı Seçil Erzan'ın ifadesini Şerafettin Tilki ele geçirdi. Terim sabaha kadar toplantı yapmış

Evet sevgili dostlar.
Direk konuya gireceğim.
Duyduğum iddialar bomba falan değil.
Füze hiç değil.
Kıyamet gibi.
Fatih Terim Fonu malumunuz. Eski Denizbank şube müdüresi Seçil Erzan, asrın vurgunu sonrası tutuklanmıştı.
İşte o müdüre hanım öyle bilgi vermiş ki; aklıma eski TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar geldi.
Bayraktar kurumdaki benzer vurgun için, “Herkes beni suçluyor. Ne yaptıysam bağlı olduğum kişilerin bilgisi dahilinde yaptım.” diyerek farklı adresleri işaret etmişti.
İşte Erzan da aynı yolu seçti. İfadesinde şöyle demiş:

“Fatih Terim ile birlikte çalıştık. Defalarca evime hatta kalkıp yazlığıma kadar geldi. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Hesaplarım mal varlığım ortada. Buna rağmen bana suç isnat etmeye kalkılıyor ise Terim’e de yapılması kaçınılmaz. Zira yüksek kazanç getirisi olan fon çalışmasının her aşamasını beraber yürüttük.”

Erzan demek istiyor ki; ben sanıksam Terim de sanık olmalı!

Bu iddia Terim’in de kulağına gidiyor.

Panikleyen hoca yakın dostu Mehmet Ağar ile hemen bir araya geldi. Söz konusu durum masaya yatırıldı.

Olayın hukuki boyutları için üniversitelerin hukuk bölümlerinde görev yapan profesörler, emekli savcı, hakim ve bir çok avukatlarla bilgi alış verişinde bulunuldu.

Değerli dostlar. 90 milyon dolara yakın vurgun. Bunu kalkıp sadece bir banka müdiresine indirgemek komik.

Hani 1999 depremi sonrası yıkılan binalar. Giden canlar içimizi yakmıştı.

Kalkıp bir günah keçisi buldular: Veli Göçer..

Biraz da soyadına takılıp tüm olay fatura edilmişti ya.

Bu da onu misali; tutuklanan Erzan bakalım mahkeme duruşmasında daha neler neler açıklayacak .
Elbette fona isim babası yapılan Fatih Terim de.
Öyle ya, çıt yok.
Hocam ortalık yangın yeri.
10 milyon doları kaptırmışsın.
Bir çok futbolcuya önayak olduğun belirtiliyor.
Bir çok iddialar mevcut.
Şimdi açıkladığımız bambaşka.
Lütfedip açıklama yaparsanız, olduğu gibi yine buradan paylaşım yapacağım.

Parayı buldum

Tam 90 milyon dolara yakın buharlaşan para.
Kimi galericide diyor.
Kimi yurt dışına kaçırıldı iddiasında.
Akıbeti belirsiz.
Yıllarca bizler Terim’in, futbolcuların peşinde koştuk.
Bir haber için..
Şimdi sıra onlarda.
Ortaya balon attık ya.
Paranın yarini biliyoruz..
Şaka bir yana, adı geçen spor dünyası.
İş insanları.
Sanatçıların da olduğu ileri sürülüyor.
Para hırsının el frenini çekin.
Yoksa ilk virajda uçuruma gidersiniz Allah korusun!..

Şerafettin Tilki

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