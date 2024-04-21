Fatih Terim yine yaptı yapacağını. Tek hamlesiyle Yunan muhabiri şaşkına çevirdi

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Fatih Terim yine yaptı yapacağını. Tek hamlesiyle Yunan muhabiri şaşkına çevirdi
Lamia'yı 5-0 yenen Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, maç sonu konuştu.

Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim, 5-0 kazandıkları Lamia maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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''BİZİM YANIMIZDAKİLER DEVRİLMEZ''
Fatih Terim'in açıklama yaptığı esnada arkalarındaki pano rüzgarın şiddetinden üstlerine doğru düştü.

Muhabir panoyu yerine koydu. Fatih Terim ise daha sonrasında 'Merak etme. Bizim yanımızdakiler devrilmez.'' ifadelerini kullanarak muhabiri gülümsetti.

Konuşmalarını sürdüren Terim, ''Bugünkü maç bizim açımızdan 3 puanın öncelik olduğu bir maçtı. Bunu farklı sonuçla aldığımız için mutluyuz." dedi.

Her maçın kendileri için final olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, ''Bu maçtan önce en önemli maç Lami'ydı. Şimdi en önemli maç AEK. Kulübümüz, taraftarımız, çalışanlarımız ve tüm Panathianikoslular bir araya geldiği zaman hedeflerimize daha rahat koşabiliriz. Taraftarımızın yarattığı atmosferden çok memnunum. Onlara da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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