Fatih Terim'den haber var. Son anda verilen karar Terim'i yıktı

Yunanistan Ligi'nin 18. haftası Atina derbisine sahne oldu. Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, OPAP Arena'da AEK'i konuk etti. Fatih Terim'in ekibi; 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başarsa da 90+6'da verilen penaltı kararının ardından yediği golle 2-2'lik beraberliğe razı oldu.

Liderliği averajla PAOK'a kaptıran Panathinaikos'ta; maç sonunda teknik patron Fatih Terim'in hedefinde VAR hakemi Ivan Bebek vardı.

VAR'A NEDEN ÇAĞIRMIYORSUN!

Terim; penaltı bekledikleri bir pozisyonda VAR'da görev yapan Hırvat hakem Ivan Bebek'in orta hakemi kenara çağırmamasına tepki göstererek, "Verbic’e yapılanı kast ediyorsanız penaltı. Ivan Bebek’e sormak lazım, VAR’dasın ve orta hakemi çağırmıyorsun! Diğerine gelince, penaltı. Ancak, bunun üzerinde durmayacağım fazla. Oyuncularımın bir sebebe, bir bahaneye sığınmamasını istemiyorum. 2-1'den sonra bu kazanmamız gerekirdi. Tamam, Verbic’e yapılan yüzde 100 penaltı ama hatayı kendimizde aramalıyız" ifadesini kullandı.

IVAN BEBEK FENERBAHÇE'Yİ YAKMIŞTI

Hırvat hakem Ivan Bebek; 17 Mart 2016’da yönettiği Braga-Fenerbahçe maçında verdiği kararlarla yoğun eleştiriler almıştı. Ivan Bebek'in; Fenerbahçe'ye üç kırmızı ve sekiz sarı kart gösterdiği karşılaşmayı Braga 4-1 kazanıp UEFA Avrupa Ligi çeyrek finaline yükselmişti. Maç sonrası Fenerbahçe, "bahis manipülasyonu" iddiasıyla, telefon trafiği ve mal varlıklarının araştırılması için Ivan Bebek'i UEFA'ya şikayet etmişti. UEFA Hakem Komitesi; 12 Haziran 2016’da verdiği kararla elit hakem grubunda yer alan Bebek’in sınıfını birinci kategoriye düşürmüştü.