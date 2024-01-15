Fatih Terim'den haber var. Son anda verilen karar Terim'i yıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Aslıhan Kamer Türel Caymaz
Fatih Terim'den haber var. Son anda verilen karar Terim'i yıktı
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos; AEK karşısında 90+6'da yediği penaltı golüyle 2 puan bıraktı. Maç sonunda tecrübeli hocanın hedefinde VAR hakemi Ivan Bebek vardı

Yunanistan Ligi'nin 18. haftası Atina derbisine sahne oldu. Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, OPAP Arena'da AEK'i konuk etti. Fatih Terim'in ekibi; 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başarsa da 90+6'da verilen penaltı kararının ardından yediği golle 2-2'lik beraberliğe razı oldu.
Liderliği averajla PAOK'a kaptıran Panathinaikos'ta; maç sonunda teknik patron Fatih Terim'in hedefinde VAR hakemi Ivan Bebek vardı.

VAR'A NEDEN ÇAĞIRMIYORSUN!
Terim; penaltı bekledikleri bir pozisyonda VAR'da görev yapan Hırvat hakem Ivan Bebek'in orta hakemi kenara çağırmamasına tepki göstererek, "Verbic’e yapılanı kast ediyorsanız penaltı. Ivan Bebek’e sormak lazım, VAR’dasın ve orta hakemi çağırmıyorsun! Diğerine gelince, penaltı. Ancak, bunun üzerinde durmayacağım fazla. Oyuncularımın bir sebebe, bir bahaneye sığınmamasını istemiyorum. 2-1'den sonra bu kazanmamız gerekirdi. Tamam, Verbic’e yapılan yüzde 100 penaltı ama hatayı kendimizde aramalıyız" ifadesini kullandı.

IVAN BEBEK FENERBAHÇE'Yİ YAKMIŞTI
Hırvat hakem Ivan Bebek; 17 Mart 2016’da yönettiği Braga-Fenerbahçe maçında verdiği kararlarla yoğun eleştiriler almıştı. Ivan Bebek'in; Fenerbahçe'ye üç kırmızı ve sekiz sarı kart gösterdiği karşılaşmayı Braga 4-1 kazanıp UEFA Avrupa Ligi çeyrek finaline yükselmişti. Maç sonrası Fenerbahçe, "bahis manipülasyonu" iddiasıyla, telefon trafiği ve mal varlıklarının araştırılması için Ivan Bebek'i UEFA'ya şikayet etmişti. UEFA Hakem Komitesi; 12 Haziran 2016’da verdiği kararla elit hakem grubunda yer alan Bebek’in sınıfını birinci kategoriye düşürmüştü.

whatsapp-image-2024-01-15-at-09-57-47.jpeg

İlgili Haberler
Fernando Santos Aboubakar'ın İstanbul'a gelmesini bekliyor. Kararını verdi
Kadın Futbol Süper Ligi'nde kadın diye erkek futbolcu mu oynatıldı? Beşiktaş oyuncunun cinsiyetinin araştırılmasını istedi
Ahmet Çakar'dan Antalyaspor Trabzonspor maçı iddiası. 'Antalyaspor hükmen mağlup edilmeli'
Galatasaray Kayserispor ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Djiku'nun golü Gana'ya yetmedi son sözü Garry Rodrigues söyledi
Djiku'nun golü Gana'ya yetmedi son sözü Garry Rodrigues söyledi
Son Haberler
Enerjisa Üretim çocuklara enerji dönüşümünü öğretiyor Ekonomi
Enerjisa Üretim çocuklara enerji dönüşümünü öğretiyor
Eşeğini sağlam bağla sonra Allah'a ısmarla atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Eşeğini sağlam bağla sonra Allah'a ısmarla atasözünün anlamı nedir?
Ayasofya'ya kepenk taktılar. Ecdadın mirasına dükkan muamelesi Gündem
Ayasofya'ya kepenk taktılar. Ecdadın mirasına dükkan muamelesi
Bu denize ulaşan İpekyolu’dur Gündem
Bu denize ulaşan İpekyolu’dur
Nikahı eski sevgilisi kıydı. Bu da oldu Dünya
Nikahı eski sevgilisi kıydı. Bu da oldu
Evlat edinen kadınlara erken emeklilik geliyor. Detayları belli oldu Ekonomi
Evlat edinen kadınlara erken emeklilik geliyor. Detayları belli oldu
Ucuza akaryakıt satılacak saatler belli oldu. Almancılar için ucuz akaryakıt vakti Ekonomi
Ucuza akaryakıt satılacak saatler belli oldu. Almancılar için ucuz akaryakıt vakti