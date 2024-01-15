Fatih Terim’i aklayan eller ve Seçil Erzan’ın kırık telefonu!

Seçil Erzan vurgununda Fatih Terim detayını yazmaya devam edelim!

Seçil Erzan “Fatih Terim Fonu” olarak ünlenen vurgununa ilişkin görülen davanın ilk celsesinde ne demişti?

Bu sistem için ilk parayı 300 bin dolar olarak Fatih Terim’den aldığını söyledi!

Daha sonrasında ise Seçil Erzan hep tutarsız ifadeler vermeye devam etti!

Önce “Ben kimseye Fatih Terim Fonu, Hakan Ateş Fonu demedim” derken sonrasında böyle bir fondan bahsettiğini beyan etti.

“Hakan Ateş ile Fatih Terim’in ise bu durumdan haberi yoktu” demeyi de ihmal etmedi!

Diğer taraftan Buse Terim ise babasıyla baba kız ilişkisi olarak para mevzularını konuşmadığı yönünde ifade verdi!

Eeee biz de haklı olarak sorduk: “Bayramda bile harçlık almadın mı?, Okula bile giderken hiç harçlık istemedin mi?” diye!

Diğer taraftan bu Fatih Terim Fonu olayında ikinci celsede müştekilerden Mert Zeydanlı ve Bülent Çeviker ise kendilerine “Hakan Ateş fonu, Fatih Terim fonu” diye bahsedildiğine dikkat çekti!

Buse Terim her ne kadar “Ben babamla para konuşmam” dese de Fatih Terim’in Seçil Erzan’la konuşmalarında “Buse”nin adını geçirdiği Whatsapp konuşmalarının dökümünde var!

Dökümün birkaç yerinde geçiyor Buse’nin adı!

O yerler şöyle;

“Hocam, Buse Hanım’ın işlemi gerçekleşti. 1 yıllık otomatik ödeme talimatını da yeniledik. Ben tekrar tüm ödemeleri kontrol ettirdim. Bir daha sorun olmayacak Hocam tekrar özür dileriz”

“Seçil hanım ben buradan yollamayı düşünüyorum Buse 550yi 29 dolar ediyor 550.000 TL buradaki ortak hesaptan göndereyim diyorum çözü böyle bulayım size hiç zahmet etmeyin”

“Gönderilmemişse veya gelmemişse oradan hiç gerek yok göndermeye direk Buse‟yi aktarırız”

(Bu konuşmalara fona yönelik konuşmalar demiyoruz ısrarla belirtelim ki konuyu saptırmasınlar)

Ayrıca önemli sorular var!

Seçil Erzan’ın eski sevgilisi Candaş Gürol’un Terim ailesinin avukatı olması tesadüf mü?

İş ilişkisi dışında özel hayatlarında da Fatih Terim ile Seçil Erzan’ın görüştüğüne yönelik fotoğraflar tesadüf mü?

Tüm bunlara rağmen Buse Terim, Seçil Erzan’ın ne idüğü belirsiz fonuna para yatırırken babasına hiç danışmamış yani!

Peki öyle olsun ne diyelim?

Önemli bir başka soru ise Fatih Terim'in mahkemeye ifadeye neden çağrılmadığı!

Terim’in savcılık ifadesinde “Fon adı altında para vermedim” demesi yeterli mi sadece?

Diyelim ki ilk aşamada yeterliydi!

Ancak bu süreçte Seçil Erzan’ın kırık telefonundaki Whatsapp yazışmaları ortaya çıkarıldı!

Dava o telefon görüşmelerine yöneldi ikinci celsede!

Ancak her ne hikmetse kimse Fatih Terim’in adını dahi anmıyor!

Mahkemeye ifadeye çağırmıyor!

Ortada bunca şüpheli durum varken neden Fatih Terim’e bu ayrıcalık tanınıyor!

Fatih Terim geliyor “Ben para yatırmadım fon adı altında” diyor ve Panathinaikos’a gidiyor!

Bu kadar mı sözü muteber Terim’in?

İnsanların kafasındaki şüpheyi, ortadaki belirsizliği kaldırmak adına en azından Terim’i mahkeme, bir kere bile olsa ifadeye mi çağırsa acaba?

Ne dersiniz?