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Fatih’te tarihi ahşap bina alevlere teslim oldu

İstanbul Fatih'te 3 katlı tarihi ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İçinde kimsenin yaşamadığı binada ölü veya yaralanan olmadı. Kimsenin yaşamadığı binada maddi hasar oluştu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 07:13
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Fatih'te korkutan yangın! 3 katlı tarihi bina alevlere teslim oldu

Fatih’te tarihi ahşap bina alevlere teslim oldu
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İHA'nın haberine göre; Yangın, saat 03.00 sıralarında Fatih Derviş Ali Mahallesi, Vaiz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle üç katlı tarihi ahşap bina yanmaya başladı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin sardığı binaya kısa sürede müdahale etti. Ahşap binayı saran alevleri itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürebildi. 

Binada kimsenin yaşamaması ve kapalı olması olası bir faciayı önledi. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken tarihi bina küle döndü.

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