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Hayranından Türkan Şoray'a ilginç dua. Duyunca dondu kaldı

Adana'da kendi adının verildiği pamuk hasadına katılan oyuncu Türkan Şoray, burada bir kadın hayranının "Fatma Girik öldü, sen ölme. Bak kendine” sözleriyle adeta şok yaşadı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 22:10
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Kendi adı verilen pamuk hasadını izlemek üzere Adanaya giden Türkan Şoraya hayranından dikkat çeken sözler

Hayranından Türkan Şoray'a ilginç dua. Duyunca dondu kaldı
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Katıldığı hasatta açıklamalarda bulunan Türkan Şoray pamuk çeşidine isminin verildiği için mutlu olduğunu belirterek, “Son dönemlerde pamuğun ekim alanlarının azaldığını duyuyorum. Yıllardır Adana’da pamuk üretiminden bahsedilirdi. Dileğim bundan sonra daha çok üretim olsun, Adana pamuklara bürünsün” dedi.

Bu sırada Türkan Şoray’a Sıdıka Kılıç isimli bir kadın yazma hediye etti. Ayrıca Kılıç, Türkan Şoray’a, “Fatma Girik öldü, sen ölme. Bak kendine” dedi. Şoray ise bunun üzerine şok geçirerek, "Allah bilir" cevabını verdi.

Burada konuşan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Çil, “Bu çeşit geliştirildiğinde arkadaşlarımla istişare yaptık ve bu çeşide Yeşilçam’ın en hoş artistinin ismini verelim dedik. Çünkü pamukta ona benziyordu.

Bundan sonra sadece Yeşilçam’da değil, çiftçimizin dilinde, topraklarında hayat bulsun, o çeşit yaşadıkça, o tarla ekildikçe onun ismi anılsın istedik. Aslında biz ülkeyi doyuruyoruz. Çok şey geliştirip, üretiyoruz. Bunun yanında 20-25 milyar dolar dış ticaret ihracatı yapıyoruz. Ancak biz tarımcıların ismi duyulmuyor” diye konuştu.

"BİN 500 DÖNÜM TÜRKAN CİNSİ PAMUK EKİLDİ"

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 3 yeni pamuk cinsi ıslah etti. Enstitü, yetiştirilen bir pamuğa ise 'Türkan' adını verdi. Bu pamuk çeşidine Adana Büyükşehir Belediyesi’nde katkı verdi. Bu sene ilk kez Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde Serdar Mart'a ait tarlaya bin 500 dönüm ‘Türkan’ cinsi pamuk ekildi. Pamuğun hasadı ise bugün gerçekleştirildi. Hasatta ortalama dönüm başına 600-700 kilogram verim alındı. Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Türkan Şoray da adının verildiği pamuk cinsinin hasadına katıldı ve kadınlarla birlikte tarlaya girerek pamuk topladı. (İHA)

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