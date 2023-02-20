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Elon Musk CEO koltuğuna geldiğinden beri faturasını ödemeyen Twitter'a 9 dava

Sosyal medya platformu Twitter'a faturalarını ödemediği gerekçesiyle 9 ayrı dava açıldı. Davaların tamamının Musk dönemi sonrasında verildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 13:40
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Faturasını ödemeyen Twitter'a 9 dava açıldı

Elon Musk CEO koltuğuna geldiğinden beri faturasını ödemeyen Twitter'a 9 dava
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Elon Musk yönetimindeki Twitter'a açılan en az 9 davada son aylarda mülk sahipleri, danışmanlar ve satıcılardan gelen ödeme talebinin faizler hariç 14 milyon doların üzerine çıktığı iddia etti.

IndependentTürkçe'de yer alan habere göre, Musk geçen yıl aralıkta şirketin kar ve zararının 2023'te eşitlenme yolunda olduğunu iddia etmesine rağmen geldi.

O tarihte Musk, "Bu şirket temelde, motorları alev almış, yüksek hızda düşen ve kontrolleri çalışmayan bir uçakta olmak gibi" ifadelerini kullanmıştı.
Musk uygulamaya yaptığı güncelemelerle "Aslında artık Twitter'ın gelecek yıl iyi olacağını düşünüyorum" demişti.

Twitter'a açılan davalar arasında, devralma gerçekleşmeden önce Twitter'ın pazarlama departmanı tarafından sipariş edilen "Elon'a havalı hediye kutusu" için 7 bin dolarlık bir faturanın beklemede olduğu iddia edildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, diğer 9 davadan birinin davacısı, davanın reddini istedi ve dava geçen hafta kapandı.

Yeniden yapılandırma uzmanı olan Van Conway'in "Elon Musk'ın yaptığı şey temelde bir iflas simülasyonu. Maliyetlerini kesip biçiyor" dediği söylendi.

9 davadan üçü, aralarında Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezi de bulunan ofis alanlarıyla ilgiliydi. Mülk sahibi, sosyal medya devinin aralık ve ocak için yaklaşık 6,8 milyon dolar kira ödemesi yapmadığını iddia etti. Twitter'ın Singapur ofisinde çalışanlar ocakta, kiranın ödenmemesi nedeniyle ofisten atıldı.

Pazarlama şirketi Canary LLC tarafından açılan bir başka davadaysa Twitter'ın yaklaşık 400 bin dolar tutarındaki faturalarını ödemediği iddia edildi.

Bir başka firma da açtığı davada, Musk'ın geçen yılki satın alma işleminde şirket için çalıştıktan sonra Twitter'ın faturalarını ödemediğini ileri sürdü. Innisfree M&A Inc., New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi'nde Twitter'a dava açarak yaklaşık 1,9 milyon dolar talep etti.

Dava dilekçesinde "23 Aralık 2022 itibarıyla Twitter, en az 1.902.788,03 dolar meblağ karşılığındaki sözleşme uyarınca Innisfree'ye karşı yükümlülüğünü yerine getirmemektedir" ifadeleri yer aldı.

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