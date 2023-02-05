Tesla meraklılarına kötü haber: Fiyatlar zamlandı

Tesla, artan talep ve ABD’deki vergi kredilendirmesi kurallarındaki değişiklikler nedeniyle, Model Y fiyatlarını artırdığını duyurdu. Model Y Long Range versiyonu yüzde 2 artışla 54.990 dolar olurken, Performans versiyonu ise yüzde 2,7 artırılarak 57.990 dolar seviyesine yükseldi.

TESLA ARAÇLARA ZAM

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Tesla’nın en çok satan aracı olan Model Y, yaklaşık üç hafta önce yüzde 20’lik bir indirim görmüştü. Tesla fiyatlarda indirim uyguladı ve talebi artırdı. Böylece Model Y’nin yen vergi kredilendirmesine girmesi sebep oldu. ABD’deki yeni yasa, Model Y dahil olmak üzere birçok modele 7500 dolara kadar kredi sağlıyor.

ABD'DEKİ ENFLASYON DÜŞÜRME YASASI

ABD’deki vergi kredileri, elektrikli araç satışlarını teşvik etmek ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için tasarlanan Enflasyon Düşürme Yasası’nın bir parçası olarak tanımlandı. ABD Hazine Bakanlığı, tüketiciye yönelik yakıt standardı uygulayarak, tüketicilerin hangi araçların krediye uygun olduğunu belirlemesini kolaylaştırdı.

Tesla CEO’su Elon Musk bir süredir Tesla otomobil fiyatları ve SpaceX maliyetlerinin artabileceği konusunda Twitter’da yaptığı paylaşımlarda bu zammın sinyallerini veriyordu. Yeni vergi kredisi ise bu zammın bir parçası oldu.