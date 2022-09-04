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Küresel kripto piyasası çakıldı. Yatırımcılar zarar edecek mi

Kripto para piyasası küresel çapta düşüşe geçti. İki ay sonra 1 trilyonun altına düşen kripto hakkında uzmanlar hareketsizliğin bir süre devam edeceğini ifade etti.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 08:38
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 08:39
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Küresel kripto para piyasası iki ayın sonunda 1 trilyonun altına düştü

Küresel kripto piyasası çakıldı. Yatırımcılar zarar edecek mi
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29 Ağustos tarihinde yaşanan kripto para piyasasındaki düşüş 940 milyon dolara kadar geriledi. Nisan ayında 2 trilyon dolar olan miktar bu hafta itibarıyla yarı yarıya düştü.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Bitcoin’ler ise bu dönemde 1.1 trilyondan değer gördü. Bugünkü piyasada ise 380 milyar dolar seyrinde devam ediyor.

Diğer piyasalar incelendiğinde küresl bir düşüş olduğu gözlerden kaçmadı. Nasdaq yüzde 12, küresel petrol fiyatları ise yüzde 11'e kadar gerilemiş durumda.

22-28 Ağustos (geçen hafta) tarihinde kripto para kapitalizasyonunun yüzde 6,9 civarında düştüğü aktarıldı. Bitcoin’in yeniden 20 bin dolar altına düşmesinden sonra, Kripto Para Korku ve Açgözlülük Endeksi ise korku hakim olmaya başladı.


Ethereum ve Bitcoin de bu durumdan etkilendi. Bu piyasada da yüzde 7-8 civarında düşüş yaşandı. azı popüler altcoin’lerin değeri ise yüzde 13 civarına kadar geriledi. Uzmanlar, kripto paradaki hareketsizliğin bir süre daha devam edeceğini ifade etti.

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