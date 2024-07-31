Fed kritik faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizinde hedef aralığı, piyasa beklentileri dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tuttu ve faizi sekizinci kez 23 yılın en yüksek seviyesinde tuttu.

Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirildi

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.