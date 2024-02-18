Fed üyesinden faiz mesajı

Kaynak: Bloomberght
Fed üyesinden faiz mesajı
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly 2024’te toplam 3 faiz indiriminin ‘makul’ bir beklenti olduğunu belirtti.

Washington’da konuşan ve bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunan Daly para politikasında ayarlamalar yaparken oluşabilecek 2 karşıt riske dikkat çekti: Enflasyonda düşüşün yavaş ilerlemesi ve istihdam piyasasında hızlı ve sert düşüş.

Daly “Gerekirse sabırlı davranarak hızlı hareket etmekten kaçınacağız, ekonomi dönüşürken de hızlı bir şekilde tepki vermeye hazır olacağız” ifadelerini kullandı. Daly, bu yıl 3 kez faiz indirim beklentisinin “makul bir temel” oluşturduğunu söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed yetkilileri bankanın faiz indiriminde aceleci olmayacağını belirtmiş, enflasyonun hedefe ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmek istediklerini dile getirmişti.

Bu hafta açıklanan enflasyon verisi de yetkilileri teyit eder biçimde tahminleri aştı. Üretici fiyatları da Ocak ayında yükseldi. Daly, enflasyonun iyiye gittiğini ancak hala yapılacak işleri olduğunu söyledi.

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