Fed üyesinden faiz sinyali

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, para politikasının iyi bir yerde olduğunu belirterek, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmek için acele etmemesi gerektiğini söyledi.

Mester, enflasyonun hâlâ daha da düşeceğini beklediğini fakat Fed'in yüzde 2 hedefine doğru geri döndüğüne dair güven kazanmak amacıyla daha fazla veri görmek istediğini ifade etti.

Güçlü bir ekonomi ve sağlam bir işgücü piyasasının Fed'e politika konusunda sabırlı olma alanı sağladığını belirtti.

Mester, "Hala enflasyonun düşmesini bekliyorum ancak harekete geçmeden önce izlememiz ve daha fazla bilgi toplamamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Mester, bu yıl üç faiz indiriminin uygun olabileceğini düşündüğünü fakat o dönemde bunun "yakın bir ihtimal" olduğunu söylemişti. Mevcut durumda para politikası konusunda oy kullanan Mester, Haziran ayı sonunda istifa edecek.