Microsoft'tan çığır açacak özellik. Hem iyi hem kötü yanları var

Microsoft kısa bir süre önce, insanların seslerini taklit edebilen VALL-E olarak bilinen bir yapay zeka aracı yayınladı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, araç çok kısa bir ses örneğinden sonra her türlü sesi taklit edebiliyor.

VALL-E SÖYLENMEYENİ SÖYLETİYOR

Araç, 60.000 saatlik İngilizce konuşma verisi üzerinde eğitildi ve içerik oluşturmak için belirli seslerin sadece 3 saniyelik kesitlerini kullanıyor. Birçok yapay zeka aracının aksine VALL-E, orijinal konuşmacının asla söylemediği kelimelerin kaydını oluştururken bile konuşmacının duygularını ve tonunu kopyalayabiliyor.

Öte yandan ses örnekleri incelendiğinde bazılarının biraz daha robotik olduğu anlaşılabiliyor ancak bazıları da neredeyse kusursuza yakın.

TEHLİKELİ

Şu anda VALL-E’yi kullanmak mümkün değil ve esasında bu da iyi bir şey olabilir çünkü insanların seslerinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş kopyaları internet trolleri veya başka kişiler tarafından tehlikeli bir şekilde kullanılabilir.