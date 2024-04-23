Yusuf Yazıcı hayatının şokunu yaşadı. Hem de evindeyken oldu

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Yusuf Yazıcı hayatının şokunu yaşadı. Hem de evindeyken oldu
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa'da 3. kez hırsızlık mağduru oldu. Hırsızlar bu kez Yusuf Yazıcı evdeyken soyguna geldi.

Fransa'da Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yakası hırsızlardan kurtulmuyor.

Yusuf Yazıcı talihsiz bir olay yaşadı. 3. kez hırsızlık kurbanı oldu.

YUSUF YAZICI EVDEYDİ!
Fransız basını La Voix du Nord'un haberine göre olay 21 Nisan Pazartesi günü saat 15.30'da yaşandı.

Yusuf Yazıcı, Marcq-en-Baroeul'deki evinin ön kapısına vurulduğunu duydu ve hemen polise haber verdi.

HIRSIZLAR TUTUKLANDI
Yazıcı'nın telefonu sonrası hemen olay yerine giden polisler, hırsızları eve girmeden yakaladı ve tutukladı.

Milli yıldız konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

'Tekrar, ve tekrar ve tekrar' yazısı yazan Yusuf Yazıcı'nın paylaşımı;

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2 KEZ DAHA YAŞADI
Yusuf Yazıcı'nın 2020 yılında aracı çalınmıştı.

Diğer hırsızlık olayı ise Aralık 2023'te yaşanmıştı.

HAFTANIN GOLÜ SEÇİLDİ
Yusuf Yazıcı'nın UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Lille forması ile Aston Villa'ya attığı gol, UEFA tarafından haftanın golü seçilmişti.

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