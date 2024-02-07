Fenerbahçe 3-0 kazandı yarı finale çıktı

CEV Cup'taki temsilcilerimizden Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı çeyrek final rövanş maçında Belçika'nın Greedyard Maaseik'i konuk etti.

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Sarı-Lacivertliler rövanşta da aynı skorla galip geldi ve yarı finale çıktı.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda taraftarının tam desteğiyle mücadele eden Fenerbahçe Parolapara; setler 25-20, 25-20, 25-15 üstün tamamladı. Sarı-Lacivertli ekipte Kaan Gürbüz 18 sayıyla maçın skoreri oldu.

Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi Aluron CMC Warta - Asseco Resovia eşleşmesinin galibi olacak.