Fenerbahçe 3-0 kazandı yarı finale çıktı

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe 3-0 kazandı yarı finale çıktı
Fenerbahçe Parolapara Erkek Volebol Takımı; Greedyard Maaseik engelini 3-0'la geçti, CEV Cup'ta adını yarı finale yazdırdı.

CEV Cup'taki temsilcilerimizden Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı çeyrek final rövanş maçında Belçika'nın Greedyard Maaseik'i konuk etti.
İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Sarı-Lacivertliler rövanşta da aynı skorla galip geldi ve yarı finale çıktı.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda taraftarının tam desteğiyle mücadele eden Fenerbahçe Parolapara; setler 25-20, 25-20, 25-15 üstün tamamladı. Sarı-Lacivertli ekipte Kaan Gürbüz 18 sayıyla maçın skoreri oldu.
Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi Aluron CMC Warta - Asseco Resovia eşleşmesinin galibi olacak.

whatsapp-image-2024-02-07-at-23-18-55-9.jpeg

whatsapp-image-2024-02-07-at-23-18-55-8.jpeg

whatsapp-image-2024-02-07-at-23-18-55-7.jpeg

whatsapp-image-2024-02-07-at-23-18-55-6.jpeg

whatsapp-image-2024-02-07-at-23-18-55-5.jpeg

whatsapp-image-2024-02-07-at-23-18-55-4.jpeg

whatsapp-image-2024-02-07-at-23-18-55-3.jpeg

whatsapp-image-2024-02-07-at-23-18-55-2.jpeg

whatsapp-image-2024-02-07-at-23-18-55-1.jpeg

whatsapp-image-2024-02-07-at-23-18-55.jpeg

İlgili Haberler
İsmail Kartal küplere bindi. Sumudica'ya olay sözler: Muhatap olmak istemiyorum
Batshuayi durmuyor. Saat başı gol atıyor
Joshua King'in sakatlığı hakkında yeni gelişme
Joshua King'in sakatlığı hakkında yeni gelişme
Fenerbahçe'de sınıfta kalan oyuncuyu Fatih Saboviç açıkladı
Son Haberler
Bağdat'ta drone saldırısı: Haşdi Şabi komutanı öldürüldü Gündem
Bağdat'ta drone saldırısı: Haşdi Şabi komutanı öldürüldü
Lütfü Savaş ile Erdoğan’ın ortak noktası! Gündem
Lütfü Savaş ile Erdoğan’ın ortak noktası!
Azerbaycanlı şaire Terane Turan Rehimli Yazarlar
Azerbaycanlı şaire Terane Turan Rehimli
Ah Sabah ah!.. Yazarlar
Ah Sabah ah!..
Ulus devlet nereye? Yazarlar
Ulus devlet nereye?
Belediye Başkan adaylarının vaatleri Yazarlar
Belediye Başkan adaylarının vaatleri
Cuellar ‘Kel’, Siddiq ‘Fodul’! Yazarlar
Cuellar ‘Kel’, Siddiq ‘Fodul’!