Ahmet Çakar Ali Koç'a mesaj attı. Rezil bir sportif soytarılık

Eren Bozdaş
Ahmet Çakar Ali Koç'a mesaj attı. Rezil bir sportif soytarılık
Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa maçına U 19 takımıyla çıkma kararı sonrası Ahmet Çakar canlı yayında Ali Koç'a seslenirken çok ağır ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin kararına en sert tepki Ahmet Çakar'dan geldi.

Eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Süper Kupa Finali'ne U 19 takımıyla çıkma kararıyla ilgili Ali Koç'u hedef aldı.

Çakar, Fenerbahçe Başkan Ali Koç'a yüklenirken "Siz hangi hakla genç futbolcuları böylesine rezil bir sportif soytarılığa alet edersiniz" diyerek hesap sordu.

Canlı yayında konuşan Ahmet Çakar, "Fenerbahçe ne yapmak istiyor? Genç çocukları Galatasaray karşısında sahaya sürecek. Bunun adı sportif soytarılıktır. Yazık günah değil mi çocuklarını sana emanet eden ailelere. Urfa halkına da saygısızlık. Icardi ve Dzeko'yu görmek istiyorlardı. Esnaf kalkınacaktı, para kazanacaktı" dedi.

Ahmet Çakar sözlerine şöyle devam etti: Başka zaman tamam ama Fenerbahçe karşısında boyun eğip kim yabancı hakemi Süper Kupa'ya getirirse şerefsizdir. O işleri geçeceksiniz. TFF şantaja, gidere başını öne eğemez.

Bu maçı ATV yayınlayacak. Bana göre yayıncı kuruluşa bir şey olmaz. Çünkü çok tarihi görüntüler olacak. Fenerbahçeli futbolcular kırmızı kartları alıp maçı erkenden bitirir.

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