İsmail Kartal'dan flaş Süper Kupa açıklaması. Yönetimin U19 kararı ile ilgili konuştu 'Bize dikte ettiler' dedi

Fenerbahçe; Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'u 4-2 yendi, şampiyonluk iddiasına devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Taraftarımız, oyuncularımız ve camiamızla bir bütün olduk. Yüksek bir enerji ve motivasyonla maça başladık. Sezonun en iyi ilk 25-30 dakikasını oynadık. İlk yarıda gol pozisyonları bulduk, bunların daha fazlasını atıp değerlendirebilirdik." diye konuştu.

Skorun 1-1'e gelmesinin ardından oyuncularına bazı uyarılarda bulunduğunu söyleyen İsmail Kartal, "Onlardan daha sakin olmalarını istedik. Kendi işimizi yaparak oyunumuzu oynamaya çalıştık. İyi mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet, maçın başından son düdüğe kadar bizi destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun." dedi.

Yönetimin Galatasaray ile 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma kararı almasını da değerlendiren İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız ve yöneticilerimiz Samandıra'ya geldiler. Yaşananlar ortada. Maçın tehir edilmesini istedik. Bunu yapmayıp bizi sıkıştırıyorlar. Bu tarihi bize dikte ettiler. Yaptığımız toplantıda kendi düşüncelerimizi aktardık. Yönetim nasıl bir karar alırsa biz her şeye hazırız."