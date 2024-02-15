Ali Koç Galatasaray Fenerbahçe finalinin tarihini açıkladı

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Ali Koç Galatasaray Fenerbahçe finalinin tarihini açıkladı
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa rezaleti sonrası Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak finalin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Halk TV'de canlı yayına katılarak Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağına dair bilgi verdi.

İsmail Küçükkaya'ya önemli açıklamalarda bulunan Ali Koç Süper Kupa finali için yeni bir tarih verdi.

Ali Koç, "Süper Kupa maçının 28 Şubat'ta olacağı söylenmişti ama bu tarih değişti" diyen Ali Koç, "Süper Kupa finali, seçim sonrasında nisan ayında oynanacak. TFF bu takvimi henüz netleştiremedi" ifadelerini kullandı.

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